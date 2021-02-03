Сохраняйте плазму: как защититься от повторного COVID-19

Заморозка собственной крови с антителами может стать эффективным методом лечения COVID-19 при повторном заболевании, сообщила «Газете.Ru» врач-эпидемиолог Ксения Шорикова.

Инфекционист Лилия Баранова ранее замечала, что заболеть COVID-19 повторно может любой человек: «Просто при высоком титре антител течение болезни будет значительно легче. А вот при низкой концентрации может быть и худшее состояние».

«Сохраните плазму, и, если заразитесь вновь, можно будет перелить себе свою же кровь с антителами и помочь организму справиться с заболеванием намного быстрее», — призвала Шорикова, подчеркнув, что такой способ намного безопаснее, чем переливание чужой крови.

«Всегда важно, чтобы было полное совпадение по резус-фактору и другим показателям. Очень редко, но бывают случаи, когда чужая кровь вызывает опасные реакции организма», — заметила она.

Еще в октябре 2020 года ученые из Университетской клиники Кельна в Германии провели анализ 138 исследований, в которых приняли участие около 80 тыс. пациентов, получивших плазму выздоровевших от COVID-19 человек, и выяснили, что в 20 тыс. случаев переливание вызвало побочные эффекты.

«Мы выявили ряд серьезных нежелательных эффектов, которые могут быть связаны с действием плазмы выздоровевших, включая смерть, аллергические реакции или респираторные осложнения»,

— говорится в исследовании, опубликованном на сайте Cochrane.

Так, при переливании плазмы можно столкнуться с фибрильной негемолитической реакцией, которая чаще всего выражается как обычная лихорадка, уточнила иммунолог-аллерголог Мария Польнер. «А вот более опасной является острая гемолитическая реакция — в США от нее ежегодно умирают около 20 человек. Она возникает в течение суток после переливания и выражается в том, что антитела хозяина разрушают эритроциты донора», — пояснила она «Газете.Ru».

По ее словам, в легких случаях данная реакция характеризуется болью в животе, боку или груди. В тяжелых случаях появляется одышка, понижается давление, развивается шок и внутрисосудистое свертывание крови.

Вместе с тем заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что переливание плазмы переболевших COVID-19 может также вызвать гемолиз — процесс разрушения эритроцитов в плазме крови, ведущий к нехватке кислорода в организме и, как следствие, к анемии.

«Кроме того, может возникнуть перегрузка кровообращения. Однако в большинстве случаев плазма переносится хорошо — вышеописанные осложнения редки, и в стационаре их обычно можно держать под контролем»,

— заметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что самый безопасный и простой способ поддержать необходимый уровень иммунитета для человека, переболевшего COVID-19, — это один раз в два месяца определять титр антител, и когда он станет низким — провакцинироваться.

Отметим, что, по данным Департамента здравоохранения Москвы, переливание плазмы помогает стабилизировать состояние пациентов и снижает вероятность перевода на искусственную вентиляцию легких в два раза. В целом выживаемость заболевших увеличивается на 19%.

«Подготовка осуществляется та же, что и при обычной сдаче крови — в течение месяца стоит воздерживаться от новых татуировок и незащищенного секса, а также других способов передачи ВИЧ и гепатитов», — рассказывала «Газете.Ru» инфекционист «красной зоны» Анна Баландина, добавляя, что в случае вакцинации первый раз сдавать кровь можно только через месяц после прививки.

Кроме того, доброволец в возрасте от 18 до 55 лет также должен иметь гражданство РФ, вес более 50 кг, отсутствие медицинских противопоказаний — например, беременность и роды, удаление зуба или нанесение татуировок, некоторые хронические заболевания —, выписки из больницы или поликлиники, результаты КТ или лабораторных исследований. Количество титров антител должно соответствовать следующим показателям: IgG > 40 и IgM ≥ 1,5 или IgG > 80 и IgM ≥ 0.

Для всех сдавших плазму крови с антителами к коронавирусу установлены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей. Также для них предусмотрена компенсация на питание в день сдачи — 1212 рублей.