Обезглавил жену и зарезал тестя: кто устроил расправу в Перми

В Перми местный житель обезглавил жену в одной квартире с детьми, а затем убил тестя, который направлялся домой после работы.

Двойное убийство произошло в микрорайоне Заостровка вечером 3 февраля. Подозреваемого в совершении преступления, как отмечают местные СМИ, зовут Шохназар Шосафаров. Правоохранители его уже задержали.

«Возле подъезда многоэтажного жилого дома было обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома — тело женщины, оба с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»)», — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

Правоохранители отмечают, что мужчина нанес сожительнице и ее отцу множественные ножевые ранения. По информации местных СМИ, женщина была беременна. Она якобы требовала развода. В этом намерении ее поддерживал отец. Но мужчине желание 21-летней девушки не понравилось.

Газета «КП-Пермь» уточняет, что вечером 3 февраля женщина сообщила своему мужу, что рожать третьего ребенка не хочет и намерена подать заявление на развод. В ответ Шосафаров закрыл двух малолетних детей — полутора лет и четырех месяцев — в соседней комнате, а жену убил, впоследствии обезглавив. По словам очевидцев, кровь девушки даже просочилась в квартиру этажом ниже. Об этом пермяки рассказали порталу progorod59.ru.

«Потом он взял детей и отвел их к родственникам. Позвонил тестю, тот сказал, что едет с рынка домой. Он дождался его на улице и ударил ножом, мужчина скончался на месте», — рассказал «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах.

Записи с камер видеонаблюдения уже опубликованы в СМИ. На кадрах видно, как 26-летний подозреваемый бьет ножом мужчину, а затем валит его на снег и добивает ударами в шею. По данным местных СМИ, Шосафарова быстро задержали, так как недалеко от места происшествия оказались двое полицейских.

Детей Шосафаровых временно направили в одно из социальных учреждений Перми.

Во время следственного эксперимента 4 февраля Шосафаров подтвердил информацию о ссоре с женой. Она выбежала из дома и побежала в соседний подъезд к отцу. Мужчина догнал супругу, связал ее и убил. Он рассказал следователям, что ударил ее ножом в грудь, а затем отрезал голову, передает «В курсе.ру».

После этого подозреваемый отнес детей к теще и вернулся домой. По пути он встретил тестя, напал на него и зарезал. Как именно он это сделал, мужчина показал на специальной кукле, передает портал. При этом во время следственного эксперимента подозреваемого ограждали от журналистов полицейские.

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Как рассказали порталу progorod59.ru местные жители, семья приехала из Таджикистана. Ни девушка, ни ее муж, ни отец не были официально трудоустроены. Тем не менее погибший мужчина владел складом на местном овощном рынке. Соседи охарактеризовали его как порядочного, верующего мусульманина, передает издание «В курсе.ру».

Между тем родственница девушки назвала его домашним тираном: «Он бил ее, не давал смотреть из окна, закрывал ее в комнате и не выпускал в туалет. А отец знал, знал и не вмешивался. Говорил, пусть сами разбираются».

Женщина, которая живет этажом ниже погибшей, криков из ее квартиры никогда не слышала. По ее словам, молодые поженились два года назад — свадьба была шумной и красивой. Но девушка из дома почти не выходила.

В то же время местные жители рассказали порталу progorod59.ru, что отец мужчины «был странным». «По слухам, он знал, что сын хочет сделать, но не остановил его. Как давно и почему он вынашивал это преступление, я не знаю. Но что бы женщина не сделала, он не имел права так поступать», — отметил собеседник издания.