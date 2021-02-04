«Адский холод»: москвичей предупредили об аномальных морозах

В Москву на следующей неделе придут сильнейшие за последние 10 лет морозы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Москвичей и жителей Центральной России ждет адский холод с температурным фоном на 15-20 [градусов] ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет», — отметил синоптик.

По его словам, ожидаются две мощные волны похолодания. Первая — «обвал арктического холода» — наступит вечером 4 февраля и продлится до выходных. Вторая волна — «обвал ультраполярного холода» — стартует 8 февраля и задержится в столице на три-пять дней.

Вместе с тем в четверг вечером, 4 февраля, в столице начнется снегопад — ожидается выпадение до 10 мм осадков, почти трети месячной нормы. Тишковец также предупредил об ухудшении видимости на дорогах и сбоях в регулярном авиасообщении.

В свою очередь главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о сильном снеге и гололедице в столице — оно будет действовать с вечера четверга до утра 5 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17.00 мск 4 февраля до 05.00 мск 5 февраля по городу Москве, начиная с юго-западных районов, со смещением на северо-восток, ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Водителям в связи с непогодой посоветовали снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Парковать машины МЧС советует вдали от деревьев. Пешеходов ведомство призвало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Тем временем центр «Фобос» предоставил «Газете.Ru» детальный прогноз погоды в Москве с 8 февраля, когда стартует вторая волна похолодания. Так, в понедельник на фоне роста атмосферного давления снег прекратится, погода будет солнечной. Температура днем опустится до -11…-9°С, ночью ожидается понижение до -25°C.

Во вторник, 9 февраля, погоду в регионе будет определять гребень антициклона. На фоне повышенного атмосферного давления столичном регионе обойдется без осадков с переменной облачностью. Днем -11…-9°С, ночью -18…-15°С

10 февраля с северо-запада в центр европейской части России придет скандинавский антициклон. В столице сохранится умеренно морозная солнечная погода без существенных осадков. Днем столбики термометров опустятся до -15°С, а ночью до -20°С.

Уже в четверг, 11 февраля, с северо-запада к столичному региону приблизится теплый атмосферный фронт. Осадки пройдут только ночью, днем небо постепенно будут затягивать плотные облака. Дневная температура ожидается в районе -15…-10°С, а вот ночью похолодает до -23°С. Также синоптики обещают снегопад.

В пятницу, 12 февраля, днем будет около -18 °С, ночью столбики термометров опустятся до -23°С. Атмосферное давление ожидается около нормы, 748 мм рт. ст.

«Постепенно температура будет расти, но до 20 числа мы все равно будем находиться в зоне аномального холода. После 20-х чисел уже есть вероятность, что мы вернемся в норму, будет более мягкий вариант метеорологических условий», — заключили в «Фобосе».