Свернул шею: фельдшера будут судить за убийство петербуржца

В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего фельдшера скорой помощи — его подозревают в умышленном убийстве пациента, сообщили в Следственном комитете РФ.

Трагедия произошла еще 6 июля 2020 года. Бригада медиков прибыла на вызов в квартиру на Дунайском проспекте к 43-летнему мужчине с психическими отклонениями — у него случился приступ, во время которого он был крайне агрессивен.

Во время усмирения пациент скончался. Через несколько дней его обнаружили родственники — именно они обратились в полицию. В Следкоме по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данным правоохранителей, на теле жертвы не было внешних признаков насильственной смерти.

Только спустя полгода, в феврале 2021 года, после задержания подозреваемого в преступлении фельдшера выяснились детали происшествия.

К этому времени сотрудники СК получили заключение комиссии судебно-медицинских экспертов, в котором говорилось, что пациенту нанесли смертельную травму. После всех проверок специалисты установили, что фельдшер набросился на мужчину умышленно.

В связи с этим дело переквалифицировали на статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Экспертиза установила, что именно действия врача стали причиной смерти. Мужчине требовалась помощь из-за приступа, а фельдшер применил силу», — отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. По данным собеседника агентства, фельдшеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Похожая история произошла в ноябре 2020 года в Зеленограде — только в этом случае жертвой фельдшера скорой помощи стал не пациент, а его друг.

По данным СК, между медиком и его приятелем произошел конфликт, который обернулся дракой. Фельдшер проломил оппоненту голову железным предметом — от полученных травм тот скончался.

После этого медработник в течение пяти дней жил с его трупом, затем вынес его на лестничную площадку и скрылся. Тело обнаружили местные жители, через некоторое время подозреваемого задержали, расследование дела продолжается.

Иногда и сами фельдшеры становятся жертвами. Так, 21 января 2021 года суд Ульяновска вынес приговор местному жителю за избиение работника скорой помощи. По данным прокуратуры региона, ночью 12 ноября 2020 года медик прибыл по вызову к беременной женщине. В это время в комнате находился пьяный сожитель пациентки, который напал на медика.

В результате избиения медработник получил сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Действия нападавшего были квалифицированы судом как «Умышленное причинение из хулиганских побуждений легкого вреда здоровью» и «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью». Ему назначили год и четыре месяца ограничения свободы в качестве наказания.

В апреле же 2020 года в Красноярске в ходе драки одна из медработниц скорой помощи получила сотрясение мозга, заявляли в пресс-службе городской полиции РИА «Новости».

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в одной из квартир в Кировском районе Красноярска. Медики приехали туда, чтобы оказать помощь избитой в ходе бытового конфликта женщине. Однако вместо этого спасать пришлось саму сотрудницу скорой помощи, на которую напал сожитель пострадавшей.

«Ее взяли за волосы и ударили головой об стену. У девушки сотрясение. Это вот вместо того, чтобы ехать дальше на вызовы, она сама поехала в больницу, а потом в полицию. Это уже второй подобный случай за последнее время, хотя раньше такое было 1-2 раза в год. Конечно, нам бы хотелось, чтобы зачинщики таких конфликтов несли реальное наказание и чтобы всем было очевидно, что нельзя медиков выводить из строя в современных реалиях», — писала в Facebook пресс-секретарь красноярской службы скорой помощи Наталья Ковальчук.