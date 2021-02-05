Побег из суда: в Москве арестован SMM-менеджер Aviasales

SMM-менеджера онлайн-сервиса по покупке авиабилетов Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток. Бабушкинский суд Москвы признал молодого человека виновным в участии в несанкционированном митинге, повлекшем за собой помехи для инфраструктуры города. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Днем 4 февраля сам Бордунов сообщил в Twitter, что его третий день ищет полиция. Он пояснил, что 31 января его задержали на митинге. «Он вышел из трамвая в районе метро «Красносельская», тогда он был один и проходил мимо сотрудников полиции и его задержали», — рассказывала девушка SMM-менеджера Полина Сычева «Новой газете».

Она уточнила, что в ОВД Бордунов около пяти часов провел в актовом зале: «Потом ему сказали, что он остается на ночь. Ночью его перевезли в другой (Лосиноостровский) ОВД, видимо, потому что не хватало места. Однако там его не оформили».

На следующий день его привезли в суд, где он находился целый день. В это же время адвокат Бордунова нашел ошибки в деле, в связи с чем парень решил покинуть здание суда.

По словам работника Aviasales, спустя 48 часов полицейские начали его поиски – они звонили хозяйке арендуемой им квартиры с вопросами, где он может быть, какая у него сексуальная ориентация и не склонен ли он к суициду.

Вечером 4 февраля Бордунова задержали в квартире, где проживает его девушка Полина. «Сейчас они ломятся в квартиру Полины, угрожают ее хозяйке и клянутся выставить у дома блокпосты», — писал он в Twitter незадолго до задержания.

Затем SMM-менеджера доставили в ОВД по Ярославскому району и отобрали телефон, оставив там на ночь. Позже в своем Twitter парень отметил, что в деле не было постановления о приводе, на основании которого его задержали.

Отметим, что Бордунов также публиковал провокационные посты в Twitter-аккаунте Aviasales. «Проблемы раньше: задержали самолет. Проблемы сегодня: задержали», — писал он.

В свою очередь Aviasales пообещала оказать юридическую поддержку Бордунову. В пресс-служба компании отметили, что в организации высоко оценивают профессиональные качества своего сотрудника и увольнять его не собираются.

Отбывать административное наказание Бордунова отправят в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве. Там же сейчас находятся более 800 человек, арестованных после несогласованных акций в Москве.

Ранее, 3 февраля, на 25 суток был также арестован главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов – причиной послужил пост, выложенный им в социальных сетях.

Журналист репостнул мем о своем внешнем сходстве с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием «Сидом» Спириным. На иллюстрации был изображен музыкант и указано время акции. В полицейском протоколе сообщалось, что таким образом Сергей Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».

Судья Тверского райсуда Москвы Александр Меркулов признал Смирнова виновным в нарушении правил проведения митинга.

Между тем 2 февраля Гагаринский суд Москвы арестовал на 10 суток продюсера телеканала РБК Сергея Бобрика после несанкционированной акции 31 января. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Его признали виновным по статье «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения». В определении говорится, что Бобрик, несмотря на разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги.

Продюсер же себя виноватым не считает. По его словам, в 12:30 31 января он просто вышел со станции метро «Красные Ворота», где его сразу задержали полицейские. «Я фактически не был участником митинга, ничего не кричал, никуда не ходил, никаких проездов не загораживал. Как только ОМОН попросил пройти, я прошел, так как ничего не нарушал и был уверен, что никаких последствий это иметь не будет», — рассказывал он в Facebook.

Бобрик подчеркнул, что суд не принимал его аргументов и объяснений. Наличие пресс-карты, которая дает ему право находится в местах митингов, по его словам, также не было принято во внимание.