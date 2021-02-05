Набросились толпой: в Париже напали на российскую пенсионерку

В Париже толпа подростков жестоко избила пожилую россиянку, сфотографировавшую их на телефон. Об этом она рассказала Telegram-каналу Mash.

По данным СМИ, женщина приехала к дочери во Францию, чтобы пройти курс лечения от онкологии. Семья сняла ей квартиру в соседнем доме – каждый вечер пенсионерка прогуливалась в гости к родственникам, чтобы не оставаться надолго в одиночестве.

В день трагедии на ее привычном пути оказалась толпа арабских подростков, которые, по словам женщины, были «вооружены до зубов».

«Оружие было самое различное. Это были палки, костыли, пистолет такой черный, у него был длинный ствол. Они стояли у подъезда, дверь была открыта. Я очень боялась входить, что в лифте меня стукнут по голове, или что-то случится», — призналась россиянка.

Опасаясь за свою жизнь, женщина решила незаметно сфотографировать молодых людей, однако те заметили телефон и набросились на нее.

«Я не знаю, как они поняли, что я сделала эти снимки. Главарь банды набросился на меня с таким зверством в глазах, с таким страшным выражением лица», — рассказала пострадавшая Telegram-каналу Mash.

Напуганная женщина попыталась отбиться, громко призывая на помощь, однако жители окружающих домов только смотрели на происходящее из окон. Нападавших остановило появление автомобиля, проезжавшего по двору.

В результате нападения пенсионерка получила травмы лица, у нее упало зрение, а на фоне рака общее состояние сильно ухудшилось. Она написала заявление в полицию, однако полицейские пока не дали обратной реакции на него. Нападавшие при этом появились во дворе и на следующий день.

«Когда я возвращалась от доктора они были здесь, и я боялась просто покинуть свой автомобиль», — подчеркнула женщина.

По словам дочери пострадавшей россиянки, молодые люди уже неоднократно калечили местных жителей. Одна из предыдущих жертв получила ножевое ранение в грудь.

В середине января в Париже произошло еще одно жестокое нападение на иностранца – 14-летнего гражданина Украины избили около Эйфелевой башни.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, на мальчика накинулись 10 подростков, которые пинали его, прыгали по голове и били ножом и палками до тех пор, пока он не перестал шевелиться. Впоследствии пострадавшего обнаружили прохожие и доставили в больницу.

Врачи зафиксировали у мальчика пробитый череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения и травму глаз. Школьник перенес шестичасовую операцию, после чего врачи ввели его в искусственную кому. Постепенно приходить в себя юный украинец начал только через несколько дней, рассказывала газете Le Figaro его мать.

В связи с инцидентом посольство Украины во Франции обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа. Позднее президент Украины Владимир Зеленский также призвал найти и наказать виновных.

«Еще 15 января в Париже жестоко избили украинца, подростка (...). Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», — заявлял Зеленский.

Он отмечал, что «нападавшие были такими же подростками или немного старше». «10 на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель --убивать, калечить, калечить, — возмущался президент — Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование — необходимые стимулы».