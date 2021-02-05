Похоронила 11 мужей: в МВД рассказали о кубанской «черной вдове»

В Краснодарском крае завершили расследование в отношении женщины, которая за восемь лет 11 раз вышла замуж и похоронила всех своих мужей. При этом каждый из супругов предварительно оформлял на россиянку или ее сообщниц свое имущество, сообщает местный главк МВД.

По данным следователей,

53-летней «черной вдове» помогали две дочери и 57-летняя жительница города Новокубанска, которая занималась риелторской деятельностью. Совместными усилиями они находили одиноких пенсионеров, которые чаще всего злоупотребляли спиртными напитками и не общались с родственниками, и в зависимости от возраста и состояния здоровья подбирали способ их обокрасть.

«Обвиняемая заключала браки с потерпевшими. Ее дочери, в свою очередь, входили в доверие к пожилым людям, убеждали их, что являются родственниками и, соответственно, наследниками. Таким образом женщины оформляли нотариально с потерпевшими дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества, которое впоследствии реализовали третьим лицам», — рассказали в МВД.

За годы деятельности – с 2013 по 2019 – женщинам удалось заработать более 21,7 млн рублей, перепродав земельные участки, жилые дома и квартиры в Армавире, Краснодаре и Сочи. В общей сложности сотрудники полиции насчитали 12 эпизодов мошенничества, к которым они причастны. 11 жертв злоумышленниц скончались, однако следователи не смогли доказать причастность «черной вдовы» и ее команды к их смертям.

В ближайшее время суд рассмотрит дело мошенниц по существу, сейчас они заключены под стражу. Максимальное наказание, которое им грозит, — 10 лет лишения свободы для каждой.

Ранее, в 2019 году, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес окончательный приговор участковому Сергею Крохину, который вместе с сообщниками убил 10 человек ради их квартир.

Согласно фабуле следствия, в 2011 году полицейский вместе с безработными приятелями Забаром Зубовым, Виктором Зориным и Сергеем Никитиным придумали план обогащения. Они выбирали владельцев квартир, не имеющих близких родственников, уговаривали их за деньги заключить фиктивный брак с женщиной, которая также участвовала в преступлении, а потом расправлялись с жертвами. В итоге фиктивная вдова оказывалась единственной наследницей.

В отдельных случаях мужчины пользовались другими схемами. Так, первую жертву предложил Зубов – он рассказал участковому, что бывший муж его племянницы, 25-летний Дмитрий Веткин, от которого женщина родила сына, получил в наследство двухкомнатную квартиру в городе Пушкине. Там же проживала 23-летняя сестра Веткина Ирина.

Согласно плану, все родственники должны умереть, чтобы квартира перешла трехлетнему сыну племянницы. В итоге злоумышленники решили исполнить задуманное, а с племянницей как-нибудь потом договориться.

10 мая 2011 года мужчину убедили Веткина поехать с ними на пикник на озеро. Там мужчины много выпили, после чего полицейский с подельником задушили опьяневшего собутыльника и закопали в лесу.

Вечером того же дня из-за исчезновения брата забеспокоилась Ирина Веткина. Представившись участковым, Крохин сообщил ей по телефону, что молодой человек находится в полиции. После этого правоохранитель сам заехал за девушкой, якобы для того, чтобы отвезти ее в отделение — в итоге Веткину также убили и закопали в лесу.

Выйти на след участкового Сергея Крохина, руководившего бандой «черных риелторов», удалось только в начале августа 2015 года.

Тогда в полицию позвонили дети местной жительницы Натальи Межаковой, которая несколько дней не появлялась дома. Как выяснилось позже, женщина стала случайной жертвой мошенников, которые охотились за квартирой ее возлюбленного Юрия Шарова и его сына Владимира. Предложил очередную схему снова Зубов.

«Он и Владимир были знакомы сто лет назад <…> Шаров-младший стал ему жаловаться, что отец собирается продать квартиру. Зубов ответил, что есть реальная возможность исправить ситуацию», — рассказывал «Росбалту» источник в правоохранительных органах.

В итоге Зубов по настоянию участкового Крохина уговорил молодого петербуржца жениться на знакомой, убеждая, что это поможет сохранить квартиру. После заключения брака злоумышленники решили расправиться со всеми, кто мог помешать их плану завладеть жильем Шаровых.

1 августа Зубов и его знакомый Сергей Никитин, недавно освободившийся из тюрьмы, пришли на квартиру к жертвам – там они задушили Межакову и ее возлюбленного, после чего вынесли тело женщины в ковре и закопали ее в лесу.

Труп мужчины оставили в квартире – Зорин притворился его другом и позвонил в полицию, чтобы сообщить об «обнаружении» тела. На вызов приехал участковый Крохин, который не увидел ничего криминального в смерти петербуржца.

После того, как следователи Адмиралтейского района раскопали эту историю, Крохина и остальных подельников задержали. В итоге в 2017 году Зубова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, Зорина – к 9,5 года, а Никитина осудили на 13 лет лишения свободы. Участкового отправили в тюрьму на пожизненный срок.