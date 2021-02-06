«Важен настрой»: кому отказывают онлайн-доноры спермы

«Круто иметь в разных уголках страны частицы себя»

Есть много случаев, когда с зачатием ребенка без помощи врача не обойтись — из-за этого россияне регулярно обращаются в специализированные клиники, где услуги лечения или искусственного оплодотворения могут стоить до полумиллиона рублей. В то же время на просторах интернета можно найти сотни объявлений о донорстве спермы от частных лиц — одна из самых крупных групп, посвященных данной тематике, в соцсети «ВКонтакте» насчитывает 2,5 тыс. предложений, отсортированных и сформированных в единый реестр за 2014-2020 годы.

Готовые «помочь в зачатии» коротко рассказывают о телосложении, отсутствии вредных привычек, карьере и обещают предоставить фотографии и справки в личных сообщениях. Многие даже готовы выехать в другой город, чтобы передать свой биоматериал потенциальным матерям.

45-летний бизнесмен из Москвы Александр Фомин* занимается донорством уже 20 лет, без труда совмещая его с руководящей должностью в собственной компании и уходом за тремя детьми, рожденными в браке.

За это время он успел стать отцом для 31 ребенка. Семья при этом никак не препятствует его желанию дарить жизнь.

«Жене сначала не нравилось, потом она поняла, что это мой твердый выбор. Решил заниматься, просто потому что было интересно помогать людям», — рассказал москвич.

Как объяснил «Газете.Ru» 43-летний москвич Евгений Кононов*, многие становятся донорами из любопытства. Сам мужчина работает клиническим психологом в частной клинике и воспитывает дочь.

«Для меня это некий эксперимент. Общаюсь, правда, с матерями как до, так и после передачи материала, только через соцсети. Помогаю безвозмездно – просто очень хочется оставить после себя красивых детей, генофонд-то хороший, а от прошлого брака только одна дочь растет», — рассказал мужчина.

Обращаться в клиники мужчина не захотел — он убежден, что они лишь порождают бумажную волокиту. «Столько всего нужно сдать, обследоваться, подписать. А потом будущая мать даже не знает, от кого рожает. Я же с ними общаюсь некоторое время, рассказываю все, что интересует, предоставляю право выбора», — подчеркнул москвич.

Недоволен помощью специализированных клиник и 32-летний сотрудник «Роснефти» Алексей Кудрявцев* из Краснодара, который решил заняться донорством, чтобы скорее выплатить ипотеку и продолжить активно путешествовать по России и миру.

«В клинику нужно было приходить по будням в дневное время, а у меня работа как раз. Справки у меня все были на руках, поэтому решил предлагать на сайтах. Условия такие: я отдаю материал бесплатно, но принимаю участие в воспитании ребенка, помогаю, знаю о нем. Он также должен знать меня. Если без моего участия – то около 1,5 тыс. за биоматериал. Много не просил, так как сам ставил себя на их место и как-то жаль людей становилось. Знаю, что некоторые свой биоматериал предлагали в ценовом диапазоне от 5 до 12 тыс. рублей», — заявил он.

Сам Кудрявцев с радостью готов помогать своим детям алиментами, хотя от частных доноров их требовать сложно. «Все делается анонимно, но если все же докажут, что это мой ребенок, буду рад помогать. Это ведь частица моего творения. Вообще круто иметь в разных уголках страны частицы себя, при этом зная, что оказываешь помощь нуждающимся», — уверен мужчина.

«Мне не рекорды нужны, а счастливые и здоровые дети»

Больше года в частном порядке помогает одиноким женщинам и бесплодным парам 25-летний специалист лесотехнического профиля Михаил Нагин* из Перми. В свободное от тяжелой работы время мужчина проводит на вело-прогулках или в спортзале, а также уделяет много времени своей семье.

«Идея заняться донорством пришла после осознания ценности нашей жизни и возможности что-то после себя оставить. Я делаю это только на безвозмездной основе, родитель может оплатить цену билета до места назначения, не более. Многие хотят детей, но, к сожалению, не у всех есть большие деньги, чтобы обратится в клинику, где с человека требуют минимум около 20 тыс. рублей», — рассказал мужчина.

Семья Нагина не знает о донорстве: как объяснил мужчина, это могло бы травмировать его родственников. При этом своим внебрачным детям он готов оплачивать все необходимое – этот вопрос предварительно обсуждается с клиентами. Точное количество своих детей Михаил назвать не смог, так как «порой дамы пропадают». «Были и неприятные моменты, когда писали извращенцы», — признался собеседник «Газеты.Ru».

За 15 лет донорства стал избирательнее относиться к потенциальным матерям и 40-летний Петр Волошин* из Екатеринбурга — в молодости мужчина профессионально занимался плаванием, а сейчас углубился в строительный бизнес и активно застраивает свой родной город.

«Для меня важен настрой, здоровье будущей мамы, взаимная симпатия. Просто озабоченным или девушкам без нормальных жилищных и материальных условий отказываю.

Если вкратце, то забочусь как могу чтоб будущий малыш был здоровый, симпатичный и желанный», — подчеркнул мужчина.

В донорстве житель Екатеринбурга участвует в основном бесплатно и в частном порядке, так как в клиники могут обращаться только мужчины моложе 35 лет. Сейчас у Волошина растет уже около 10 детей по всей России. Однако, по его словам, гнаться за рекордами он не планирует.

«Мне не рекорды нужны, а счастливые здоровые дети. Сам я давно в разводе. Со многими матерями общаюсь после рождения детей, вижусь даже с некоторыми детьми. Но я на них не претендую. И ребенку детали не важны, главное, чтобы его ждали, любили. Спросят — скажу, что биологический папа. В любом случае ведь я не провожу с ними столько времени, сколько должен настоящий отец», — заявил мужчина.

*— все имена и фамилии изменены по просьбе собеседников «Газеты.Ru».

Надежда на порядочность обеих сторон

По российскому законодательству донорами спермы в специализированных медицинских учреждениях могут быть как неанонимные, так и анонимные доноры.

При этом взаимодействие частных доноров спермы с потенциальными матерями в России никак юридически не ограничивается. Как объяснил «Газете.Ru» директор компании «Росюрконсалтинг» и член Российской ассоциации репродукции человека Константин Свитнев, в том случае, если репродуктивная программа организовывается в частном порядке, вне стен медицинской организации, то с точки зрения закона это не донорство, а отношения родителей и детей, они регулируются действующим Семейным кодексом РФ.

«Таким образом, «частный» донор может быть обязан выплачивать установленные законом алименты – а это четверть (25%) от заработной платы или любого иного дохода родителя ребенка. С другой стороны, «частный» донор будет иметь право потребовать вернуть зачатого с использованием его семени ребенка, обратившись в суд», — подчеркнул юрист.

Единственный вариант обезопасить себя в случае с частным донорством — составить договор. Адвокат Владимир Редькин советует делать такое соглашение у нотариуса.

«Однако следует помнить о том, что донор может потом обратиться в суд и оспорить данное соглашение. В конечном счете в случае с частным донорством придется надеяться на порядочность обеих сторон», — заключил юрист.