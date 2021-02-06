«Мягкая сила» России: в США восхитились «Спутником V»

Создание Россией вакцины «Спутник V» против коронавируса COVID-19 стало самым большим научным прорывом страны со времен Советского Союза, считает агентство Bloomberg.

В материале указывается, что заявления президента России Владимира Путина в августе прошлого года о том, что российская наука создала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа, вызвали скептицизм во всем мире, теперь же он может «пожинать дипломатические дивиденды».

«Страны выстраиваются в очередь за поставками «Спутника V» после публикации несколько дней назад в авторитетном медицинском журнале Lancet статьи о том, что российская вакцина защищает от смертельного вируса примерно так же, как американские и европейские прививки, и гораздо эффективнее, чем китайские конкуренты», — указывается в заметке.

Авторы напомнили, что, по меньшей мере 20 стран одобрили вакцинацию российским препаратом, включая Венгрию, являющуюся членом Европейского союза, в настоящее время вакцина производится в таких странах, как Индия, Южная Корея и Бразилия.

Теперь Россия нацеливается на «ценный рынок ЕС», поскольку блок испытывает проблемы с реализацией программы вакцинации на фоне дефицита поставок своих препаратов, поясняют авторы.

«В глобальной битве за победу над пандемией, унесшей 2,3 миллиона жизней чуть более, чем за год, фактор получения вакцин приобрел геополитическое значение.

Правительства стремятся минимизировать огромный социальный и экономический ущерб, вызванный блокировками, введенными для ограничения распространения вируса. Это дает России преимущество, как одной из немногих стран, где ученые создали эффективную защиту [от COVID-19]», — подчеркивается в заметке.

Также, в США обратили внимание на параллель с советскими достижениями, поскольку препарат назван в честь первого в мире спутника, запуск которого в 1957 году «означал ошеломляющий прорыв Советского Союза [в космической гонке] против США». Авторы назвали вакцину «мягкой силой» России на международной арене.

В прошлом месяце президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор благодарил Путина за обещание предоставить 24 миллиона доз «Спутника V» в ближайшие два месяца. Президент Боливии Луис Арсе и вовсе лично принимал груз из России в аэропорту Ла-Паса, напоминают авторы.

Массовую вакцинацию российским препаратом начала Аргентина, которая получила более полумиллиона доз. К ней присоединились Никарагуа, Парагвай и Венесуэла. Гвинея стала первой африканской страной, которая начала вводить «Спутник-V» своим гражданам – это произошло еще в декабре прошлого года.

Среди других потенциальных клиентов Москвы — Зимбабве, ЦАР и Кот-д'Ивуар.

Bloomberg пишет, что, в отличие от вакцины BNT162b2 американо-германского партнерства Pfizer/BioNTech, «Спутник V» можно хранить в холодильнике, а не в морозильной камере, что облегчает транспортировку и возможность распространения в более бедных и жарких странах.

Российский препарат стоит около $20 (за двукратную вакцинацию) — это также дешевле, чем большинство западных вакцин от COVID-19. При этом, несмотря на то, что российская вакцина стоит дороже, чем AstraZeneca, она показала более высокую эффективность, чем британская.

В США считают, что китайские разработчики теперь могут объединиться с Россией. Российский фонд прямых инвестиций заключил предварительную сделку по тестированию комбинированного режима «Спутника V» и биопрепаратов китайской биофармацевтической компании CanSino для повышения эффективности вакцинации, сообщается в заметке.

Одобрение для использования вакцины в ЕС может занять несколько месяцев из-за необходимости представить подробные данные по испытаниям, заявил главный редактор журнала The Lancet Ричард Хортон.

«Я действительно думаю, что эта российская вакцина поступит в продажу [в ЕС], но процесс одобрения не будет быстрым», — пояснил эксперт.

В пятницу, 5 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поздравил коллегу с разработкой «Спутника V».

«Это хорошая новость для всего человечества. Это означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией», — подчеркнул европейский дипломат.