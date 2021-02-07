«Никаких табу»: канцлер Австрии готов вакцинироваться «Спутником V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Welt am Sonntag выразил готовность вакцинироваться российским или китайским препаратом от коронавируса COVID-19.

Политик добавил, что сделает прививку вакциной «Спутник V», созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, если та будет зарегистрирована в Европе.

«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе. Вакцины — это эффективность, безопасность и доступность, а не геополитические сражения», — сказал Курц в ответ на вопрос, готов ли он сделать прививку российским или китайским препаратом.

Он также допустил выпуск российской вакцины в Европе.

«Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующим отечественным компаниям для производства российских или китайских вакцин», — указал политик.

Он добавил, что Вена забоится о том, чтобы получить как можно больше доз безопасной вакцины как можно быстрее – «независимо от того, кем она была разработана».

Несколькими днями ранее Курц выступил с заявлением о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) должно одобрить вакцины из России и Китая.

«В этом плане не должно быть геополитических табу», — указывал австрийский лидер.

Канцлер назвал трудности доставки и «скорость утверждения» причинами «недостаточного обеспечении» граждан стран Евросоюза вакцинами. Он назвал работу EMA «бюрократизированной и медленной».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым также выразил надежду на то, что «Спутник V» пройдет сертификацию в Европе, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что был рад увидеть публикацию о российском препарате в журнале Lancet.

«Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества», — сказал дипломат. По его словам, это предоставит миру еще один инструмент в борьбе с пандемией коронавируса.

Два дня назад госсекретарь США Энтони Блинкен тоже поздравил Россию с подтверждением эффективности вакцины от коронавируса.

«Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему «Спутника», он поздравил с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями», — сказал Лавров.

Он также отметил, что с коллегами из Европы уже есть развернутые контакты по теме вакцины, и ряд европейских государств уже заинтересованы в покупке и производстве «Спутник V» на своей территории.

Потенциальную регистрацию препарата в ЕС приветствует и президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает ТАСС. По словам главы государства, публикация в издании Lancet дала Европе возможность узнать больше о российской вакцине.

Глава минздрава Германии Йенс Шпан сообщал, что немецкая сторона станет посредником в вопросе производства «Спутника V» в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости». Соответствующее заявление он сделал в рамках конференции «Европа 2021».

По его словам, обсуждения по данной теме он провел с коллегами, а канцлер Германии Ангела Меркель — с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы можем оказать поддержку для производства вакцины, которая еще или вообще не получила одобрения для применения в Европе, в зависимости от данных», — сказал Шпан.

Министр подчеркнул, что пандемию можно победить только совместными усилиями.

Как сообщало издание Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» эффективность препарата составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

Bloomberg писал, что создание Россией вакцины «Спутник V» стало самым большим научным прорывом страны со времен Советского Союза.

Авторы напомнили, что, по меньшей мере 20 стран одобрили вакцинацию российским препаратом, включая Венгрию, являющуюся членом Европейского союза, в настоящее время вакцина производится в таких государствах, как Индия, Южная Корея и Бразилия.