36 пуль: бывшего главу села в Дагестане расстреляли в полиции

В Дагестане задержали двоих сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве 34-летнего экс-главы села Новокули Абакара Капланова в отделении полиции. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, убийство произошло около 20.00 6 февраля 2021 года в одном из кабинетов здания отдела полиции Советского района УМВД России по городу Махачкала.

Троюродный брат умершего Рамзан Султанов рассказал РЕН ТВ, что Капланов был убит земляками из-за земельного спора. «На него было написано заявление насчет земли какой-то. Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 пуль двумя сотрудниками ОМОНа», — рассказал мужчина. Версию о земельном споре подтверждает и МВД республики в своем Instagram.

Telegram-канал Baza уточняет, что выстрелов было 36 — каждый из злоумышленников выпустил по 18 пуль, столько патронов находится в магазине табельного пистолета Ярыгина. Султанов в свою очередь отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.

Дагестанская газета «Черновик» утверждает, что Капланова застрелили братья-близнецы Курбановы, служащие в ОМОНе. Telegram-канал Life Shot выяснил, что подозреваемые в убийстве экс-главы села хотели построить в Новокули частный дом, а бывший чиновник им мешал.

По информации источника издания, между семьей братьев и 34-летним Каплановым был затяжной конфликт. У братьев были подготовлены все нужные документы на возведение дома, но экс-глава села Капланов не давал им начать стройку, используя свои прошлые связи в администрации. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убийство произошло при попытке урегулировать конфликт с приглашением представителей конфликтующих сторон прямо в кабинете начальника уголовного розыска.

«По предварительной информации, со стороны бывшего руководителя села в адрес двух сотрудников ОМОН, братьев Курбановых, неоднократно поступали угрозы. В связи с этим они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления», — сообщил источник.

Более того, СМИ выяснили, что экс-глава села Капланов подозревался в нарушении закона в сфере сделок с земельными участками. Накануне происшествия была проведена инвентаризация используемых земельных участков, предоставленных в аренду в селении Новокули. В результате выявили многочисленные нарушения. Собранные материалы были направлены в правоохранительные органы и прокуратуру.

Республиканский Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование убийства и выразил уверенность в том, что следствие будет вестись объективно. В Росгвардии же пообещали приложить все усилия для расследования инцидента.

Кроме того после убийства у здания отдела полиции собрались больше 300 родственников и знакомых убитого — они требовали выдать убийц. Для восстановления порядка прислали 130 полицейских, задача которых была не допустить усиления конфликтной ситуации. К отделу полиции прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов.

Депутат районного собрания Тляратинского района Дагестана Абдуборис Магомедов заявил, что Капланов был справедливым и достойным человеком, который пользовался доверием сельчан.

«Произошла у них там какая-то ссора, и вот сейчас нет его. В свое время очень уважаемым человеком был. Крепким человеком был, личной жизни себе не позволял. Где бы ни работал, кем бы ни работал, он человеком был», — рассказал он «Пятому каналу.

СМИ также выяснили, что Абакар Капланов в 2010 году дебютировал в ММА. Он выступал в весовой категории 93+. В 2009 году выиграл чемпионат России по рукопашному бою и в том же году в финале первенства страны по боевому самбо уступил своему тренеру Алексею Олейнику.