«Август с открытым забралом»: Песков назвал сроки возвращения к «доковидной» жизни

Россия сможет вернуться к «нормальной жизни», какой она была до пандемии COVID-19, летом 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что сроки зависят от формирования коллективного иммунитета — по мнению Пескова, к середине лета 60% населения России обзаведутся антителами к COVID-19.

Над развитием коллективного иммунитета успешно работают многие страны, добавил он. По словам представителя Кремля, стоит отметить эффективную вакцинацию в Израиле и наращивание ее темпов в США. Российская прививочная кампания также заслуживает похвалы, считает он.

25 января врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал сроки снятия санитарных ограничений. Специалист также полагает, что рассчитывать на это можно будет летом, когда иммунитет к коронавирусу из-за прививок или перенесенной болезни будет у 60-70% населения России.

По его словам, прохождение вакцинации не освобождает привившихся от ношения масок и соблюдения социальной дистанции, потому что еще недостаточное количество людей имеют иммунитет к коронавирусу.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что власти рассчитывают сделать прививки 60% населения без учета переболевших и детей. То есть требуется вакцинировать 68,6 млн человек.

В конце декабря Голикова пообещала, что Россия справится с COVID-19. По ее словам, все принятые меры по борьбе с коронавирусом направлены именно на возвращение к нормальной жизни.

«Я просто хочу сказать, что несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус, мы должны жить той жизнью, которая нам абсолютно привычна. Понятно, что мы должны соблюдать какие-то ограничения, но мы все равно должны верить в то, что мы это победим», — сказала чиновница.

Она выразила надежду, что это произойдет уже в 2021 году. «Очень надеемся на то, что с приходом нового года болезнь отступит, мы преодолеем те сложности, которые у нас с вами были в 2020 году. У нас есть все основания эти сложности преодолеть. Берегите себя и, пожалуйста, вакцинируйтесь», — приводило ее слова РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин в середине января сделал свой прогноз относительно распространения вируса в столице. «Мы сегодня говорили, что в конце января — в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май», — отметил он в эфире канала «Россия 24».

При этом глава города подчеркнул, что это произойдет, если москвичи будут прививаться от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил мнение, что эпидемия коронавируса в России постепенно отступает, а действия властей страны в борьбе с пандемией «соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан» — они «дают положительный результат».

Путин пояснил, что в последнее время число заболевших россиян сокращается, а число выздоровевших «устойчиво превышает количество тех, кто заболел».

«По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее по сравнению с другими странами это так», — сказал глава страны 28 января.