Расплатилась иномаркой: кто заказал убийство хореографа Прониной

В Москве арестовали подозреваемых в расправе над хореографом Натальей Прониной, которую убили выстрелом в лицо в конце 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Черемушкинского районного суда Москвы.

По решению судьи под стражу до 23 марта заключили Хасана Тагирова, Артака Айвазяна, Елену Сосновскую, Руслана Тагирова, Константина Таранова и Алексея Головина.

Выйти на след подозреваемых следователям удалось благодаря брошенному на месте преступления оружию. Как ранее сообщали в СК, убегая с места преступления, один из молодых людей выбросил пистолет Макарова, из которого дважды выстрелил в свою жертву – 30-летнюю Наталью Пронину.

Сами подозреваемые отрицают причастность к убийству. В шоковом состоянии пребывают их родные – мать двоих подозреваемых, братьев Хасана и Руслана Тагировых, настаивает на том, что ее сыновья даже не понимают, в чем их обвиняют. Как удалось установить следователям, в конце декабря оба молодых человека как раз срочно вернулись на родину в Чечню якобы из-за карантина.

«Мой сын мне поклялся, что он ни в чем не виноват. Что они от меня требуют, он говорит, я не знаю, я не в курсе, в чем они меня обвиняют», — заявила РЕН ТВ родственница задержанных.

Пятерым задержанным вменяются две статьи УК РФ – «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Предполагаемым заказчиком преступления стала Елена Сосновская – по предварительной версии, женщина решила отомстить хореографу за любовную связь с ее мужем.

В результате втянутыми в преступную схему оказались пятеро молодых людей – они должны были изучить распорядок дня жертвы, выследить ее, решить вопросы с киллером. За это, по данным СМИ, заказчица обещала выплатить группе 200 тыс. рублей и отдать свою иномарку.

Осуществить задуманное удалось вечером 23 декабря, когда девушка шла домой вместе с подругами. Уже возле подъезда предполагаемого злоумышленника засекла камера наружного видеонаблюдения: на кадрах можно рассмотреть мужчину в маске и капюшоне, стоящего за углом дома. Через некоторое время мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки. Злоумышленник приближается к ним со спины, стреляет и быстро убегает. Подруги Натальи не пострадали, жертва нападения упала без сознания.

По словам очевидцев, на месте происшествия «было много крови». «Приезжали три или четыре «скорые». Они реанимировали ее прямо здесь — минут пять. Потом ее подняли на носилках», — рассказывала местная жительница РЕН ТВ.

Наталью сразу же госпитализировали, однако спасти ее не удалось — в больнице она перенесла клиническую смерть и около полуночи скончалась.

Изначально полиция рассматривала несколько версий убийства девушки. На одну из них указала подруга погибшей: по ее мнению, преступником мог оказаться мигрант, работавший неподалеку от Натальи. Мужчина несколько недель пытался познакомиться с Прониной — он караулил девушку каждый вечер, когда та уходила с работы.

Кроме того, в розыск объявили и молодого человека Натальи — 33-летнего Александра Кравченко из Крыма, регулярно приезжавшего к девушке несколько раз в месяц. Подруга убитой, просмотрев кадры с камеры видеонаблюдения, заметила сходство злоумышленника с Александром. Тем не менее, сам Кравченко заявил, что находился в момент убийства в Ялте и физически не мог оказаться на месте преступления.

Он также сообщил следователям, что Наталья действительно жаловалась на некоего мужчину, который работал на стройке неподалеку, и даже просила Александра приехать и разобраться с назойливым ухажером.

По словам мужчины, девушка также рассказывала ему про долг в 600 тыс. рублей, но заявила, что сама разберется и сможет все вернуть.

Как сообщали СМИ, Пронина была известным хореографом в Москве. Девушка побеждала в различных межрегиональных чемпионатах по бальным танцам, также становилась призером кубков России, Москвы и Нижнего Новгорода. Кроме того, она принимала участие в шоу-программе Comedy Club и «Живой звук». В постах девушка писала, что считает себя очень счастливым человеком, а также рассказывала, как ожидает волшебства в Новый год.