Своих вакцин не хватает: Германия готова привиться «Спутником V»

После провала программы вакцинации против коронавируса в странах Евросоюза немецкие законодатели внимательно изучают российский препарат «Спутник V», пишет публицист Константин Экнер в статье для британского журнала Spectator.

По его словам, в случае одобрения регулирующими органами ЕС «Спутник V» может стать четвертой вакциной, доступной в Европе, после BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

«Легко понять, почему Германия обратила внимание на вакцину «Спутник V». Вакцинации препаратами от компаний BioNTech-Pfizer и Moderna препятствовали задержки с доставкой и политические ошибки», — указывает автор.

К вакцине AstraZeneca европейские регулирующие органы по-прежнему относятся настороженно — их скептицизм был усилен недавними испытаниями, показавшими, что прививка не способна значительно снизить риск легкого или средней тяжести заболевания южноафриканским штаммом.

Между тем, напоминает Экнер, на прошлой неделе авторитетное медицинское издание Lancet сообщило, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против симптоматических случаев COVID-19.

«Эта новость вызвала бурную активность в Германии. Министр здравоохранения Йенс Спан заявил, что с Москвой ведутся переговоры о возможном производстве российского препарата в Германии. Уже подтверждено, что российские разработчики связывались с немецкой компанией IDT Biologika, чтобы обсудить совместное производство «Спутника V» на предприятии в немецкой земле Саксония-Анхальт», — указывается в заметке.

В IDT Biologika работают около 1400 сотрудников на заводах в Дессау-Росслау и Магдебурге (в Саксонии-Анхальт), а также в Роквилле (штат Мэриленд, США). Когда в прошлом году коронавирус начал распространяться в Европе, компания приступила к созданию собственной вакцины. Правительство Германии выделило компании $138 млн на клинические испытания первой фазы.

Препарат Biologika не смог вызвать достаточного иммунного ответа у испытуемых. Однако в качестве правительственного контрактного производителя медицинских средств компания активно участвует в глобальном производстве вакцин. С января в Дессау-Росслау было произведено 8 млн доз вакцины AstraZeneca.

«Нет никаких идеологических предрассудков в отношении «Спутника V». Мы приветствуем все, что может помочь в борьбе с коронавирусом», — сказал журналистам пресс-секретарь премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

«Если IDT Biologika захочет производить российскую вакцину и она будет одобрена в ЕС, мы как правительство региона, конечно же, сделаем все, чтобы помочь компании», — заверил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что любая вакцина будет приветствоваться, если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Франция и Испания также сообщили о своей готовности использовать этот препарат.

Согласно заявлению российских официальных лиц, заявка на одобрение была подана две недели назад. Томас Мертенс, глава немецкой комиссии по вакцинам, приветствовал этот шаг.

«Я был бы очень рад, если бы мы могли расширить наш портфель вакцин», — сказал он и подчеркнул, что у немецкой стороны не было бы возможности использовать «Спутник V», если бы вакцина не соответствовала стандартам ЕС.

Он напомнил, что препарат применяется в России несколько месяцев, но процедура утверждения медицинских средств в ЕС отличается от российской.

«Спутник V» был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Эффективность вакцины на уровне 91,4% была подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Действенность препарата против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.