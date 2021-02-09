Слишком много снега: синоптики не ждут прихода ранней весны

Жителям европейской части России не стоит надеяться на скорый приход весны. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Весна в наших краях, в умеренных широтах России, начинается в конце марта-начале апреля, конечно же, говорить о том, будет она ранней или поздней, сейчас не время, потому что сейчас только-только высота снега увеличивается. Но это признак того, что быстро весна не может прийти», — сказал специалист.

Он пояснил, что природе понадобится «большое количество тепла, переноса воздушных масс, да и солнца», чтобы растопить снег. «О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится», — подчеркнул синоптик. Например, в Москве, как заметили 6 февраля в мэрии столицы, за нынешний зимний период выпало почти 70% годовой нормы снега, или более 100 см, а годовая норма составляет 152 см. Первый снег пошел в ноябре.

Вильфанд в разговоре с журналистами обратил внимание на необычное для января явление.

«Температурный фон на азиатской части страны в январе был ниже нормы на 2-6 градусов, а на европейской территории был выше нормы. Такое необычное распределение температур. Прямо Урал разделил страну [по температурным аномалиям]», — цитирует синоптика РИА «Новости».

По его словам, температурные аномалии синоптики определяют по базовым периодам. В этом году специалисты планируют провести перерасчет норм для этих показателей.

«Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой — 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов», — рассказал Вильфанд.

Перерасчет норм, по его словам, приблизит нынешние показатели к новым нормальным значениям.

Что касается погодных аномалий, то этой зимой они были отмечены в российской столице. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на нынешней неделе столбики термометров опустятся до несвойственных Москве значений: «Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля». Таких морозов, по словам специалиста, в городе не было 10 лет.

Так, например, 9 февраля этот показатель может достигнуть -13°С, а к вечеру в Москве ожидаются снег с метелью.

«Сегодня погоду в столице будет определять циклон, приближающийся с юго-запада. Погода будет облачная с прояснениями, во второй половине дня временами снег — вначале небольшой, к вечеру более заметный. В вечерние часы возможны метели. Минус 11 — минус 13 в Москве, минус 10-15 градусов мороза по области», — рассказал в комментарии РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ветер, по его словам, будет восточного направления 4-9 м/с, порывистый. Давление в течение дня будет слабо падать, но к вечеру вернется в норму — 746 мм рт. ст.

Но это не самое низкое значение температурного фона за эту неделю. Еще холоднее будет днем в среду, 10 февраля. В этот день столбики термометров опустятся до -18°С. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов ранее предположил, что такие морозы в Москве сохранятся, как минимум, до середины февраля. По его словам, первые две недели месяца будут сопровождаться морозами. «Температуры минус 15 градусов днем и минус 20 градусов ночью не будут редкостью до середины месяца», — сказал он в эфире «Радио 1», подчеркнув, что потепление придет в российскую столицу только во второй половине февраля.