«Свойства вируса изменились»: что замедлило распространение COVID-19

Отношение количества новых случаев COVID-19 в мире к общему количеству снизилось — еще в январе оно достигало 46%, сейчас же составляет 10,2%, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Так, в США этот показатель за две недели упал на 35,1%, сообщили в Центре по контролю за заболеваниями. Скорость распространения коронавируса снизилась и в Индии, там в более чем сотни округах за неделю не фиксируются новые случаи заражения, передает газета The Hindu со ссылкой на министра здравоохранения Харша Вардхана. При этом США и Индия занимают первые два места по числу заражений коронавирусом в мире.

Инфекционист Анна Баландина полагает, что в первую очередь на снижение темпов распространения SARS-CoV-2 повлияло формирование коллективного иммунитета.

«Вирус уже успел пройти через значительное количество людей. Кроме того, и вакцинация вносит свой вклад в коллективный иммунитет», — отметила она.

С ней согласилась иммунолог Мария Польнер. «Ключевую роль в снижении количества заражений действительно играет форсирование коллективного иммунитета, что достигается с помощью вакцинации в первую очередь», — сказала врач «Газете.Ru».

И действительно, число американцев, которые получили хотя бы одну из двух прививок от коронавируса, уже превысило количество заболевших COVID-19 в США, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Так, вакцину уже получили 26,5 млн жителей страны, а с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 26,3 млн человек.

Повлиять на уменьшение случаев COVID-19 могла и мутация коронавируса, считает инфекционист Баландина. «Антигенные свойства вируса менялись. Он стал более заразным, но менее летальным. В итоге большее количество людей переболели. А также многие заражения сейчас проходят совершенно бессимптомно», — заметила эксперт.

Она указала и на то, что COVID-19 обрел сезонность. «Так, летом мы наблюдали снижение числа заболеваний, а осенью, ближе к зиме, оно снова возросло, из чего можно сделать вывод, что именно в этот период года вирус будет проявляться активнее всего», — заключила врач.

Однако терять бдительность еще рано, предупредила Мария Польнер. «В настоящее время еще не понятно, насколько стойкий формируется иммунитет после вакцинации или болезни, а также каким образом поведет себя вирус дальше — есть ли риск формирования и распространения новых штаммов, к которым иммунитет еще не сформировался», — подчеркнула она.

По прогнозу аналитиков компании Citi Research, коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире только к концу 2021 года. Исследователи пришли к выводу, что развитые рынки обеспечили 85% предварительных заказов на вакцины. США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия и страны Евросоюза заказали поставки препарата, которые превышают нужды их населения.

Соответственно, массовое распространение вакцин начнется там во втором или третьем квартале 2021-го, а коллективный иммунитет может быть сформирован в последние три месяца этого года. Вакцинация же в развивающихся странах может начаться в 2022 году или позже, прогнозируют в Citi Research.

В ВОЗ тем временем уверены, что коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию. Об этом заявляла главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году»,

— сказала специалист на брифинге.

По мнению Сваминатан, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, «это не защитит людей по всему миру». В то же время эксперт отметила, что в разработке вакцин был достигнут «невероятный прогресс». «Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми», — подытожила сотрудник ВОЗ.