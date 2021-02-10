«Каждый москвич может внести свой вклад в повышение комфортности жизни»

«Принятые вместе с москвичами решения»

Бирюков подчеркнул, что раздельный сбор мусора оказался той темой, в которой городские власти активно сотрудничают с жителями.

«Решения, принятые совместно с москвичами, дали свой положительный результат», - отметил заместитель мэра.

Большое значение для успешного запуска программы раздельного сбора имело создание необходимой инфраструктуры: число контейнеров превысило 60 тысяч, а установили их на 23 тысячах контейнерных площадок.

Чтобы москвичам было легче разобраться, на контейнеры заранее нанесли поясняющие пиктограммы.

Вывоз разных видов мусора происходит по-отдельности, для этого работают в городе тысяча брендированных мусоровозов.

Изменение логистики вывоза мусора

Заметно стало, что с 2020 года изменилась логистика вывоза мусора с учетом раздельного сбора, подчеркнула эколог, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова.

«Отходы в Москве из разных баков вывозят разные мусоровозы - в этом могут убедиться воочию жители столицы.

На каждой спецмашине имеется надпись с указанием категории отходов, которые она перевозит, — вторсырьё или смешанные», — рассказывает она.

«Все мусоровозы оборудованы ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить, какие отходы куда в итоге попадают. А при въезде на площадку мусоросортировочного комплекса машины проходят визуальный и радиационный контроль», — говорит Соколова.

«Этого Москве хватит»

Коснувшись московских мощностей по сортировке, переработке и утилизации отходов, Петр Бирюков рассказал, что на сегодняшний день в столице работают 13 специализированных объектов. На 11 из них отходы сортируют и перерабатывают.

Еще два мусоросжигательных завода перерабатывают подходящий мусор в электроэнергию.

Со временем число мусоросжигательных заводов вокруг Москвы будет доведено до четырех – для новых объектов уже подобраны площадки и ведутся проектные работы на территории Московской области.

После завершения строительства и ввода заводов в строй в 2022-2023 годах их совокупная мощность достигнет 2,8 млн тонн мусора в год. «Этого Москве хватит», - заверил заместитель мэра.

Штрафов и поощрений не будет

Основной целью программы раздельного сбора отходов в Москве является возможность решить такие актуальные, первостепенные задачи, как увеличение отбора полезного сырья, пригодного для повторной обработки, и снижение объемов мусора, подлежащего захоронению на специальных полигонах.

Оба эти фактора имеют огромное значение для экологической обстановки в Москве и Московской области.

Участвовать ли ему в раздельном сборе отходов и домашней сортировке мусора, каждый москвич решает самостоятельно, добавил Петр Бирюков. Ни денежных штрафов, ни каких-либо поощрительных мер городские власти вводить не планируют, подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Бирюкова, каждый житель столицы должен понимать, что именно с помощью раздельного сбора он может внести собственный личный вклад в повышение качества и комфортности московской жизни.