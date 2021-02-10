Хотел обмануть «вора в законе»: в Москве осудили бывшего полицейского

Суд вынес приговор бывшему сотруднику главного управления уголовного розыска МВД подполковнику Владиславу Шаповалову, обманувшему вора в законе Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес на $300 тыс. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Никулинский районный суд Москвы установил, что 26 февраля 2020 года бывший полицейский через бизнесмена Алексея Добрынина передал Александру Вершинину, который тогда был адвокатом вора в законе, информацию для Воскреса о якобы готовящемся уголовном деле против него.

Шаповалов заявил, что криминального авторитета планируют привлечь по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность» — он подкрепил свои слова поддельными «материалами уголовного розыска». За прекращение уголовного преследования экс-полицейский потребовал от Христофорова, который на тот момент находился в Италии, $300 тыс. (около 22,2 млн рублей).

Однако Вася Воскрес не поверил в готовящееся уголовное преследование и поручил ведение переговоров своему представителю Станиславу Воротникову, который передал информацию о вымогательстве экс-силовика в ФСБ.

Под контролем оперативников Воротников договорился с юристом Александром Вершининым о передаче взятки. Сотрудники спецслужб снабдили его записывающим устройством, дали сверток с $20 тыс. и остальную часть поддельными купюрами и отправили на встречу. 16 апреля 2020 года в момент получения денег адвоката задержали, а через него вышли на Шаповалова.

Из всей группы злоумышленников, которые пытались обмануть вора в законе, экс-правоохранитель стал первым, кому вынесли приговор. Его признали виновным по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и осудили на три года колонии.

Кроме Шаповалова в деле фигурирует бывший адвокат Александр Вершинин, который защищал экс-министров Алексея Улюкаева и Михаила Абызова. Он признал вину в посредничестве во взяточничестве.

10 февраля вынесли приговор еще одному экс-правоохранителю. Городищенский районный суд Волгоградской области огласил приговор бывшему сотруднику транспортной полиции, которого признали виновным в мошенничестве.

По данным местного Следкома, 39-летний Андрей Коноваленко, являясь замначальника линейного отделения полиции на станции «Сарепта» Волгоградского ЛУ МВД России, в начале июля 2020 года обманом получил от гражданина 300 тыс. рублей якобы для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по нескольким эпизодам коррупционного преступления.

Однако Коноваленко не хотел и не мог повлиять на процессуальное решение по материалу проверки коррупционера и планировал потратить деньги на личные нужды.

В итоге ему дали 1,5 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Между тем в сентябре 2020 года сотрудник Калязинского отдела полиции УМВД России по Тверской области оказался на скамье подсудимых за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

Суд установил, что под предлогом оказания помощи в смягчении наказания за преступление правоохранитель согласился быть посредником и передать взятку в размере 80 тыс. рублей должностному лицу Калязинского районного суда. Однако во время передачи денег его задержали сотрудники ФСБ.

В итоге суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, а также на 2 года лишил права занимать должности в правоохранительных и следственных органах.