«Нужно носить маски»: Попова напомнила о сохранении режима

Введенный на фоне пандемии коронавируса масочный режим пока не будет отменен, обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» телеканала «Россия-1».

«Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так», — подчеркнула она.

По ее словам, стабилизация ситуации с распространением данной инфекции будет возможна, только если неукоснительно соблюдать все эпидемические меры.

Она напомнила, что в стране ежедневно регистрируется более 10 тыс. новых случаев, и это, как подчеркнула Попова, много.

В настоящее время уже два российских региона приняли решение отменить на своих территориях обязательный масочный режим. Сначала об этом сообщила Удмуртия, которая собирается отказаться от обязательного ношения масок в общественных местах с 12 февраля. Как отметил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей, после 12 февраля ношение масок будет носить рекомендательный характер. Он объяснил такое решение тем, что многие жители Удмуртии уже переболели коронавирусом.

В то же время Бречалов обратился к тем, кто еще не болел COVID-19, и тем, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и продолжать носить маску в общественных местах, в частности в транспорте, магазинах и театрах.

Как подчеркнул глава республики в таких условиях он рассчитывает «на элемент общественного договора». «Мы, естественно, идем навстречу предпринимателям. Но при этом [продавцы] за прилавком магазинов должны находиться в масках», — предупредил он.

Помимо отмены обязательного масочного режима, в Удмуртии с 10 февраля также сняли ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия в регионе теперь доступны для посещения всеми жителями Удмуртии за исключением лиц старше 65 лет. Залы, согласно установленным правилам, могут быть заполнены не более чем наполовину.

Следом за главой Удмуртии об отмене обязательного ношения масок в общественных местах объявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

При этом он отметил, что тем, кто входит в группу риска или еще не переболел, все же рекомендовано продолжать соблюдать установленный ранее режим в условиях угрозы распространения инфекции.

«Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса. Об этом я объявил в ходе заседания Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — написал Кадыров в сообщении в своем Telegram-канале.

По его словам, сняты также ограничения на передвижение через границы республики. Кадыров назвал это таким же важным решением в условиях «растущего интереса туристов к нашему региону».

Как объяснил глава Чечени, решение о снятии ограничений было принято после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе, которая, по его словам, складывается благоприятным образом.

Комментируя принятые главами двух регионов решения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости» отметил, что они реализуют свои особые полномочия, исходя из того, как обстоит дело на местах.

В России, согласно информации федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в настоящее время зарегистрировано 4 012 710 случаев инфицирования. При этом выздоровел 3 516 461 человек, а скончались 78 134.

Как обращала внимание ранее Попова, выработанный в России комплекс мер по борьбе с коронавирусом позволяет не говорить о локдауне.

По ее словам, россияне приспособились к жизни в условиях пандемии. Кроме того, она подчеркивала, что, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, человек подвергнут минимальному риску заражения коронавирусом.

В январе глава Роспотребнадзора выражала надежду, что уже в текущем году граждане страны смогут отказаться от ношения масок.