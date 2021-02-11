«Долина смерти»: жители Новоалтайска о коронавирусном госпитале

Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное после сообщений об издевательствах над больными COVID-19 пациентами в больнице города Новоалтайска. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным следователей, сотрудники учреждения грубо обращались с больными людьми и не давали им свободно передвигаться по отделению.

«В декабре 2020 года сотрудники КГБУЗ «Городская больница г. Новоалтайска» оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а так же совершили незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, в отношении нескольких лиц, находящихся в учреждении на лечении», — отчитались в СК.

Внимание правоохранительных органов к проблеме привлек депутат Госдумы Даниил Бессарабов. На своей странице в Facebook он привел пример жестокого обращения с пациентами больницы и рассказал, что ранее направил депутатский запрос в региональный Следком с просьбой разобраться в ситуации.

«Близкий родственник одной их моих подписчиц на тот момент проходил там лечение. С больными, поступившими в отделение на 5 этаж, не просто грубо обращаются, а используют нецензурные ругательства, привязывают к кровати, морят голодом и жаждой», — написал депутат.

Ранее об издевательствах над пациентами в соцсетях рассказывала родственница женщин, находившихся на лечении. По ее словам, первой в отделение больницы попала ее 86-летняя бабушка, которой поставили диагноз COVID-19. Через несколько дней в больницу с теми же симптомами привезли ее мать.

«Мама начала интересоваться о состоянии бабушки и просила, чтобы ее к ней проводили, на что ей ответили: «Сейчас нельзя». Дождавшись утра, мама смогла попасть к бабушке, и увиденное ее повергло в шок. На 5 этаже настоящая долина смерти! По-другому не скажешь. Бабушка лежала с синюшными губами и ногтями, у нее была спутанная речь и нарушенная координация движений», — рассказывала местным СМИ Алиса Милосердова.

Как оказалось, обе пациентки, лежавшие в палате, были привязаны к кроватям. Более того, на протяжении нескольких суток им не давали еды и воды.

«Санитарка подносила бутылку один раз. Бабушка сказала, что не может из нее пить, тем более лежа. Попросила стаканчик — в итоге отказ. Пролила мимо рта и ушла», — объяснила девушка.

Как выяснилось позже, сотрудники больницы также матерились в общении с пациентами и в грубой форме заставляли их лежать в кроватях.

«Буфетчица принесла кашу в палату, там уже была моя мама, но эта дама была не в курсе их родственных связей. И закричала на бабушку за то, что она стояла и чистила зубы. Употребляя нецензурную брань, кричала, чтобы она немедленно легла и не вздумала вновь отвязаться. Подбежала к бабушке схватив ее за руку! И тут ей пришлось узнать, что в палате находится ее дочь», — вспоминает родственница пострадавших.

Впоследствии женщинам также предстояло столкнуться с неотапливаемым помещением для рентгена, куда, по словам очевидицы, пожилых людей привозят с голыми ногами.

«В подвальном помещении, где делают рентген, дикий холод. Бедных стариков возят элементарно без носков. Это нелюди, не то чтобы не медики! Маме удалось сделать пару снимков. И милые люди, если у кого-то там лежат родные люди, срочно возьмите на контроль их уход и лечение», — призвала жительница Новоалтайска в социальных сетях.

Как удалось выяснить «Газете.Ru», с невыносимыми условиями содержания в единственном коронавирусном госпитале города пришлось столкнуться многим местным жителям.

«Это все 100% правда. 25 декабря 2020 года туда поступила моя бабушка, ее не кормили два дня.

Я прокралась в отделение и подсматривала за дверью, когда медсестра к ней зашла. Да, она пыталась кормить ее с ложки, но в ответ на бабушкины попытки что-то ей сказать швырнула эту ложку в нее и матом заорала: мол, может за два дня без еды проголодаешься», — сообщила «Газете.Ru» жительница Новоалтайска Ирина Сверлова.

По ее словам, при появлении персонала больницы пенсионерка, которая из-за операции не могла говорить, начинала плакать и трястись от страха. «Нам врали, что все делают для ухода, а на деле пациентов даже не переворачивали, хотя из-за этого течение болезни усугубляется. Трубки, по которым поступает еда тем, кто не может ее пережевать, никто не чистил — это можно было понять по запаху, который стоял в палате. В этом месте происходят настоящие издевательства», — подчеркнула Сверлова.

Об отсутствии необходимого ухода за пациентами «Газете.Ru» рассказал и мужчина, который лежал в отделении в декабре 2020 года. По его словам, медсестры напрямую отказывались помогать тем, кто просил их об этом.

«В Новоалтайске самая ужасная больница во всем Алтайском крае. Недаром эту больницу называют семиэтажным моргом. Отношение персонала ужасное, безразличие врачей зашкаливает. Как сейчас помню — я говорю медсестре: «мне надо в туалет». А она мне в ответ: «мне тоже много чего надо». Более того, люди лежат с воспалением легких, а медики курят в туалете. Дышать нечем, грязь везде», — отметил мужчина.

По словам местных жителей, медсестры умудряются хамить даже тем, кто звонит в отделение, чтобы узнать о состоянии близких. «Сотрудница реанимационного отделения на вопрос о состоянии мужа хамит и бросает трубку. Нельзя так. Родные не из праздного любопытства звонят, понятно, что нас много и у них другая работа есть, но тот, кто берет трубку, становится тонкой ниточкой между нами и дорогими людьми», — посетовала в разговоре с «Газетой.Ru» Евгения Смирнова.

Сами сотрудники больницы категорически отказываются признавать, что условия в больницы далеки от нормальных. Так, по словам медсестры Ирины Высоковой (имя изменено по просьбе собеседницы – «Газета.Ru»), ей очень неприятно слышать оскорбительные слова в адрес коллег.

«Очень обидно за докторов и медсестер, которые там трудятся. Это люди с невероятным опытом, взрослые и образованные. Которые сейчас работают почти без отдыха. Есть время только на сон. Просто потому что пациент не нравится, не станут применять вязки. А про то, что пациенты могут себе позволить, всегда умалчивается. Возможно, есть какие-то кадры, которые могут себе позволить нелюбезно отнестись к пациенту. Но это не значит, что все такие и что там вообще кошмар», — заявила женщина «Газете.Ru».

Поддерживает позицию медработницы и проходившая лечение в больнице жительница Новоалтайска Наталья Воронова, которая отмечает — неадекватных пациентов в медучреждении намного больше, чем недобросовестных медиков.

«Все это наговоры на персонал больницы, сама лечилась там в это время. Персонал внимательный, на все обращения пациентов по поводу температуры, давления практически мгновенная реакция. А сколько неадекватных пациентов…

Некоторые не помнят, как их зовут, где родственники, когда заболели, вырывают капельницу из руки, матерятся на персонал, пинают санитаров, когда те их стараются переворачивать и протирать тело, чтобы не было пролежней. И вот благодарность какая от пациентов — проверка от силовиков», — заключила женщина.

Теперь во всем происходящем предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов: следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают юридическую оценку действиям врачей. Заведено дело по статьям 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц». Расследование продолжается.