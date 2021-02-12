Взрыв газа разрушил супермаркет во Владикавказе

Взрыв газа полностью разрушил трехэтажное здание супермаркета «Магнит» в северо-западной части Владикавказа. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Северной Осетии, начата доследственная проверка инцидента.

В ГУ МЧС по РСО-Алании отметили, что в здании на момент взрыва находились ювелир и охранник. Несмотря на опасения за их жизни, оба выжили. По данным Telegram-канала Mash, ювелир работал ночью, под утро заснул, а проснулся от взрыва. Мужчину вытащили из-под завалов, он отделался синяками и ушибами. У охранника зафиксировали небольшую ссадину на руке.

На месте работают порядка 120 спасателей и 25 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС региона.

Магазин должен был открыться в 9:00, взрыв же раздался в 8:00. Покупателей в здании еще не было. Взрывная волна выбила стекла в соседних жилых домах — при этом никто из жильцов не пострадал. Руководитель администрации главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев заявил, что сейчас в качестве основной версии рассматривается детонация газо-воздушной смеси. Утечка могла произойти из-за неисправного оборудования.

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Взрывы газа нередко происходят в России и мире. В начале января три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма. 26 декабря в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, погибла женщина. За месяц до этого семья из трех человек погибла в результате взрыва бытового газа в Кургане. Крупнейшая за последние годы катастрофа произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. От взрыва бытового газа обрушился подъезд девятиэтажного многоквартирного дома, погибли 39 человек.

Взрывы газа уносят жизни и за рубежом. 20 января мощный взрыв произошел в центре Мадрида в здании недалеко от памятника Ворота Толедо — погибли три человека.

6 января по меньше мере трое человек получили ранения и двое пропали без вести в результате взрыва в жилом доме в центре французского города Бордо. В конце ноября 2020 года один человек погиб, еще 33 пострадали в результате взрыва в кафе в казахстанском Нур-Султане. Взорвался газовый баллон в коттедже, переоборудованном под кафе. При взрыве обрушилась кровля в кухонном помещении, спасатели вытащили из здания 15 газовых баллонов.

В Госдуме на протяжении нескольких лет прорабатываются инициативы, направленные на предупреждение взрывов бытового газа в жилых домах. В начале 2019 года группа депутатов разработала поправки в Жилищный кодекс. Однако после первого чтения рассмотрение остановилось почти на год.

Как рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, на протяжении года правительство проверяет законопроект. Однако, по его словам, депутатов уже предупредили, что выполнить все их требования невозможно.

«Мы предлагали вообще запретить газовое оборудование в многоквартирных домах, поскольку это несет в себе потенциальную угрозу для граждан, но это не проходит. Нам представили экономические выкладки, и это будет стоить колоссальных денег — это нереально осуществить», — подчеркнул депутат.

Куринный замечал, что взрывы газа происходят из-за общего износа систем и отсутствия должного внимания, особенно во внутриквартирных сетях. Парламентарий уточнил, что вся нормативная база для организации обязательного обслуживания систем поставки газа есть, однако исполнители на местах не уделяют должного внимания безопасности.