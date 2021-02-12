Инфекционист предупредил о новой волне COVID-19

В апреле заболеваемость коронавирусной инфекцией возрастет в любом случае, считает инфекционист, вакцинолог и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Вопрос только в том, будет ли рост серьезным.

Преждевременный отказ от базовых антикоронавирусных ограничений может серьезно увеличить заболеваемость, считает Тимаков.

«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию»,

— пояснил эксперт в беседе с РИА «Новости».

10 февраля замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также заявила, что весной возможен рост случаев коронавируса.

Специалист отметила, что весенний и осенний период наиболее комфортны для распространения коронавируса из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха.

«Многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19», — подчеркнула Пшеничная.

6 февраля эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что третья волна заболеваемости коронавирусом в России может случиться в апреле. Как отметил эксперт, пик третьей волны будет меньше, чем у двух предыдущих, поскольку «существенная часть населения переболела».

Тавадян также указал, что существует возможность нивелировать третью волну, если порядка 70% населения будут привиты от COVID-19.

25 января президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране возможно постепенное снятие ограничений, так как ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется.

«В целом, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч», — сказал он.

Роспотребнадзор 20 января заявил о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом. Спустя неделю замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал заметное снижение заболеваемости COVID-19. По словам Горелова, стабилизация продолжается до полутора месяцев. «То есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — уточнил эксперт.

Он также отметил, что уже в мае Россия может вернуться к крайне низким летним показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. Полностью вирус при этом не пропадет.

Ранее Горелов уже отмечал, что заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в феврале-марте 2021 года.