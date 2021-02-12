Судей из Тольятти заподозрили в получении выгоды

Претензии автопроизводителей связаны с известной мошеннической схемой, основанной на злоупотреблении действующим законом о правах потребителей. Суть ее сводится к тому, что находящийся на гарантийном сроке автомобиль выводится из строя способом, не позволяющим быстро выяснить причину отказа – как правило, простой подачей высокого напряжения на электронные блоки машины.

Привлеченный к сотрудничеству мошенниками эксперт дает нужное заключение, а судья выносит вердикт о взыскании с производителя стоимости нового автомобиля, издержек и штрафов. Затем полученные деньги делятся между участниками «схемы», а попытки автопроизводителей и независимых экспертов оспорить приговор и доказать факт мошенничества просто игнорируются.

Согласно показаниям официальных представителей «Киа Моторс Россия и СНГ» и «Хендэ Мотор СНГ», очень похожий механизм многократно наблюдался в делах, разбиравшихся несколькими районными судами Тольятти. Только один производитель потерял порядка 30 млн рублей по уже вынесенным приговорам и может лишиться еще 40 млн рублей по делам, находящимся в производстве. Автокомпании жалуются, что такие иски рассматривают одни и те же судьи, от имени истцов обычно выступает некий Альберт Сабирзянов, и состав экспертов также очень ограничен.

Жалоба принята квалификационной коллегией судей Самарской области и может увенчаться успехом – определенные надежды внушает история краснодарской судьи Хахалевой, досрочно лишенной судебных полномочий всего лишь за нарушения трудовой дисциплины. Случаи же вынесения сомнительных решений тольяттинских судей были хорошо известны и раньше, просто компетентные органы по каким-то причинам старались их не замечать.

В частности, довольно показательным оказался процесс по делу бывших руководителей химического комбината «Тольяттиазот», получивший громкий резонанс в прессе. Только в одной из экспертиз по этому делу эксперты насчитали порядка 70 ошибок, что указывает на довольно низкое качество подготовки материалов. Сам процесс шел в ежедневном режиме без перерывов, в том числе в паузах было отказано иностранным ответчикам, просившим время для перевода документов и ознакомления с ними.

Но есть там и множество других «странностей» - от составления электронной версии обвинительного заключения на компьютере, принадлежавшем компании-истцу до недопуска свидетелей в суд или вызова множества «тайных свидетелей» со стороны обвинения и назначения на дело о финансовых претензиях в 85 миллиардов рублей судьи, ранее разбиравшего кражу колбасы.

Квалифицированные юристы в своих комментариях к решениям тольяттинских судей не стесняются в выражениях – «курьёзов и нестыковок в приговоре действительно встречается немало», «решение можно разобрать для рубрики «Юристы шутят». «Каждая строчка там полна юмора», «суд фантазировал». И это мнение не журналистов или обывателей, а лучших профессионалов страны – адвокатов известных коллегий, профессоров МГУ им. М.В. Ломоносова и Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ. Есть и более серьезные претензии: в том, что приговор «противоречит базовым, основополагающим принципам корпоративного права».

К сожалению, история со странными приговорами по «делу «Тольяттиазота» не привела ни к каким оргвыводам. Возможно, теперь, после обращения еще двух крупных компаний международного уровня, в тольяттинских судах все же попробуют навести порядок