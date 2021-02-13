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Погода

Идем на рекорд: Москву замело снегом

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Вильфанд рассказал, когда в Москве кончится снегопад

Циклон «Волкер» принес в Европейскую Россию обильные снегопады, в Московском регионе выпало 3/4 от месячной нормы осадков. В столице высота снежного покрова достигла 56 см, тогда как рекорд для 13 февраля составляет 60 см, такой показатель был зафиксирован в 1956 году. Специалисты считают, что он может быть побит уже в ближайшие часы.

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За минувшие сутки в Московском регионе выпало 3/4 от месячной нормы осадков. К 9 утра 13 февраля в Москве высота снежного покрова достигла 56 см.

Для 13 февраля рекорд высоты снежного покрова в Москве составляет 60 см, такой показатель был зафиксирован в 1956 году, специалисты считают, что он может быть побит.

Чрезвычайно сильный снегопад вызван циклоном «Волкер», пришедшим в центральную часть Европейской России. Снегопады сопровождались метелями и сильным ветром, скорость которого достигала 13-18 м/с, а на северо-западе Подмосковья ветер разгонялся до 22 м/с.

«Только за первые сутки он принес в столицу более трети от февральской нормы осадков, высыпав на город 13 мм влаги. Это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 12 февраля — прежнее достижение принадлежало 1973 году (7,4 мм)», — сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики прогнозируют, что к утру воскресенья, 14 февраля, стихия начнет ослабевать, передает ТАСС.

«Завтра существенных осадков уже не будет. К полуночи снегопад завершится.

Правда, завтрашний небольшой снег тоже будет неприятным: порывы ветра прогнозируются до 15 м/с, так что эти небольшие крупинки будет приносить дискомфорт», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 19.35, в аэропорту Внуково задержано 16 рейсов и два отменено, в Домодедово 95 рейсов задержано и 17 отменено, в Шереметьево 19 рейсов задержано.

Коммунальные службы за сутки вывезли с московских улиц около 1,1 млн кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В непрерывном режиме работают примерно 60 тысяч человек и 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники», — уточнил чиновник.

Также коммунальщики очищают крыши зданий, где высота снега достигает более одного метра.

При этом обильный снегопад не повлиял на работу общественного транспорта — метро, железная дорога и наземный городской транспорт работают стабильно.

Сотрудники МЧС за прошедшую ночь вытянули из снежных ловушек на дорогах Москвы и области 180 большегрузных фур, передает РИА «Новости».

«Снегопад парализовал движение грузовых машин...

Незамедлительно спасатели центра «Лидер» МЧС России выехали на место происшествия, чтобы вызволять большегрузы из снежного плена, и несмотря на непрекращающуюся метель, спасатели «Лидера» вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь. На данный момент из снежного плена извлекли более 180 автомобилей, и работа продолжается», — сообщает ведомство.

В соседних регионах — в Калужской, Тульской и Владимирской областях — высота снежного покрова превысила 70-сантиметровый уровень.

Впрочем, стихия показывает норов не только в центральных регионах, но и на юге России. В Сочи из-за снега с дождем и сильного ветра не смогли сесть десять самолетов.

Пять рейсов из Пулково, Домодедово и кировского аэропорта приземлились на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Два рейса из Шереметьево и из Новосибирска выбрали в качестве запасного аэродрома Краснодар.

Два рейса из Москвы и Воронежа ушли на запасной аэродром в Анапе. Еще один рейс из Домодедово ушел в Ростов-на-Дону, сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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