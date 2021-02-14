Вирус паники: в чем проявляется новый вид социофобии

Постепенный выход общества из режима жестких ограничений, связанных с коронавирусом, выявил новую проблему – у людей проявились признаки социофобии. Для ее носителей все окружающие выступают как потенциальные источники вируса, объяснил психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

«Есть болезнь, и о ней говорили неадекватно много, ее вычленили из всех болезней и проблем мира, она действительно получила «корону человеческого внимания». Такие перекосы чреваты воспитанием социофобии, то есть появлением напряженного и негативного отношения к другим людям. Теперь они воспринимаются как потенциальные источники болезней, заразы и прочего», – рассказал психолог Sputnik.

По наблюдениям психологов, самыми психологически устойчивыми оказались люди в возрасте 25-50 лет. Для них основные приоритеты — наличие работы и возможности обеспечить свои потребности, объясняет психолог Анастасия Свойкина.

«Люди, которые не уходили на удаленку, показывают большую эмоциональную устойчивость, чем те, кому пришлось перестраивать привычный ритм жизни. Те, чья работа связана с прямым контактом «человек-человек», более ясно осознают вероятность заболевания и сопряженные с этим риски, следовательно, меньше подвержены ипохондрии и панике», — сообщила эксперт «Газете.Ru».

Психолог Николай Чадаев в своей практике столкнулся с большим количеством пациентов, у которых проявилась «коронафобия» — новый вид социофобии. В ее основе, в первую очередь, лежит страх смерти, отметил специалист:

«Многие люди говорят о том, что у них наступает состояние страха или тревожности в тот момент, когда рядом с ними кто-то кашляет или чихает. Из-за этого ряд людей отказывается летать на самолетах или пользоваться общественным транспортом, чтобы не оказаться в замкнутом пространстве с большим количеством людей. Все это имеет под собой основу в виде страха смерти и очень ограничивает многих людей».

У некоторых социофобия проявляется в навязчивом желании тщательно вымыть руки. Они боятся браться за руками за поверхности, к которым кто-то прикоснулся, и по возможности предпочитают избегать прикосновений.

«У людей развивается агрессия на фоне того, что кто-то пренебрегает использованием средств защиты, в открытую чихает, кашляет. Конфликты неизбежны, если группа тех, кто ничего не боится и не воспринимает вирус, будет провоцировать тех, кто наоборот близок к состоянию паники», — объяснил Николай Чадаев «Газете.Ru».

У некоторых людей признаки социофобии проявляются на фоне длительной изоляции, отметила член ассоциации специалистов психологии трансового воздействия ATEPS Светлана Изотова. По ее словам, многие клиенты жалуются ей на то, что буквально разучились ходить в магазин и взаимодействовать с людьми.

«Люди говорят, что чувствуют себя, как в «детском саду». По сути, организм отказывается от навыка, который ему не нужен — это логично и закономерно. Психологически же это объясняется возвращением в детское состояние, когда мы еще не знали, как взаимодействовать со внешним миром.

Такой «откат» происходит только при наличии детской травмы и касается не всех. Если вы отмечаете в себе негативно окрашенные чувства, когда выходите из дома, обратитесь к специалисту, чтобы оперативно разрешить проблему, потому что самому исцелить детскую травму, к сожалению, невозможно», — рассказала специалист «Газете.Ru».

Не затягивать с обращением к психотерапевту советует и Николай Чадаев, по словам которого в сложных формах социофобия может вызывать головокружение, панические атаки, кожную сыпь и даже рвоту.

Понять, что вам необходимо проконсультироваться со специалистом, можно по ряду признаков. «Вам нужна помощь, если ваша тревога чрезмерно интенсивна, продолжительна, внезапна, влияет на вашу повседневную жизнь, вы избегаете всех ситуаций, где можете столкнуться со своим страхом, у вас появляется катастрофическое мышление, вы теряете чувство безопасности и спокойствия. В таком случае человек имеет серьезные проблемы с возвращением к прежней доковидной жизни», — объяснила «Газете.Ru» психолог-консультант Валерия Гудкова.

Для того, чтобы докопаться до сути возникшей проблемы, стоит для начала осознать, что проявившаяся фобия связана конкретно с вирусом, а не с обществом в целом, посоветовал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. В этом отчасти виновата стрессогенность окружающей среды, в которой нас ежедневно запугивают опасностью нового вируса.

«Уровень кошмара, с точки зрения психиатрии, зашкаливает. И у нас не остается вариантов, кроме как откликаться на это болезненными переживаниями. Самостоятельно с такой фобией справиться нельзя. Единственное, что может помочь – это осознанное дистанцирование от того страха, который нам внушают в связи с вирусом», — объяснил Александр Федорович «Газете.Ru».

Психолог-консультант Валерия Гудкова уверена – для того, чтобы побороть фобию на начальном этапе, стоит выделять себе для тревоги конкретное время: «Я предложу одну простую технику для преодоления тревожного состояния и навязчивых мыслей. Выделите для тревоги и мыслей конкретное время. Например, два интервала по 15 минут в день. До наступления назначенного часа при атаке мыслей говорите себе: «Я понимаю, что сейчас я беспокоюсь, но я отложу это до 14.00, когда у меня будет законное время поволноваться».

В назначенное время отложите все дела и займитесь только этим, не прерывайтесь, пока время не закончится. Вы заметите, что вам довольно быстро наскучит переживать и думать об этой ситуации. Добавлю, что обычное время тревоги — это время перед отходом ко сну и сразу после пробуждения. Не назначайте время для беспокойства на эти интервалы».

Помочь себе побороть тревожность можно также при помощи разумного оптимизма и юмора, считает член Ассоциации психологов Илья Ломейко.

«Важно разрешить себе действовать в рамках своих потребностей. Если вы хотите вернуться в социум, но боитесь заражения во время контакта с другими людьми, надевайте маску и просить окружающих также ее надевать во время общения с вами. Соблюдайте социальную дистанцию, но относитесь ко всему чуть легче – с юмором и оптимизмом. Были и другие виды заболеваний, смертность у них была даже выше, чем у коронавируса. Хорошее настроение повышает иммунитет и защитные силы организма», — заключил эксперт.