Концерты и состязания: как провести 23 февраля в Москве

Будущая рабочая неделя в России будет шестидневной, включая субботу – 20 февраля, потом же страну ждут три выходных — с 21 по 23 февраля включительно, приводит «Российская газета» сообщение Роструда.

С 24 по 26 февраля дни будут рабочими, таким образом, первая рабочая неделя после Дня защитника Отечества будет трехдневной.

Следующие длинные выходные в России будут в марте, в связи с празднованием Международного женского дня, неделя сократится до четырех дней.

Укороченные трудовые недели ожидают жителей России и в мае — рабочими будут периоды с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. В июне праздников будет меньше – в этом году День России, 12 июня, приходится на субботу, потому выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня.

В середине нынешнего месяца мужчины и женщины перечислили списки подарков, которые предпочитают дарить друг другу 23 февраля и 8 марта. Притом, согласно исследованию Rambler Group, в этом году женщины более креативно отнесутся к выбору подарков на праздники.

Больше двух третей опрошенных россиян (73%) признались, что празднуют 23 февраля и 8 Марта, при этом 17% респондентов нравится обмениваться поздравительными звонками и сообщениями, 13% отметили, что любят дарить и получать подарки и лишь 12% предпочитают не отмечать эти праздники.

Мужчины предпочитают дарить на 8 марта традиционные подарки: 58% презентуют цветы, конфеты, игрушки, косметику и украшения. А многие женщины, вопреки стереотипам, не дарят мужчинам носки и пену для бритья: только 5% опрошенных рассматривали эти варианты в качестве подарка.

Также выяснилось, что пятая часть респондентов подарит впечатления, 13% – деньги. 2% участников запланировали купить одежду или обувь и еще 2% – смартфоны и электронику.

«Мнение россиян по поводу бюджета на праздники разделилось. Так, 47% планируют выделить на подарки до 3 000 рублей. 18% заложили больше – от 3 000 до 5 000 рублей. Столько же россиян заявили, что не пожалеют для близких любых денег», — говорится в пресс-релизе, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Также россияне рассказали, как проведут длинные выходные, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Отправиться в путешествие планирует 45% респондентов. Участники опроса отметили, что для поездки нужно чуть больше времени, однако 75% еще не решили, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых.

Из тех, кто намерен путешествовать на праздники, 54% склоняются к спонтанной поездке.

Половина опрошенных заявили, что мечтают провести праздники за границей. В качестве подарка близким на гендерные праздники тур организовали 18% россиян.

Остающимся на праздники в Москве также будет, чем развлечься — горожане смогут посетить бесплатные выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты военных оркестров, а также принять участие в спортивных соревнованиях, сообщается на сайте столичного правительства.

Желающих провести праздничный день на свежем воздухе ждут в 13 парках. В «Сокольниках» 23 февраля пройдет шестой фестиваль боевых саней «Battle Сани». В нем примут участие команды от двух до пяти человек на тюбингах, стилизованных под самолеты, танки, лодки или космические корабли.

В Парке Горького пройдет бесплатная экскурсия «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943–1948 годов». В Лианозовском парке мужчины смогут посостязаться в армреслинге или в поднимании гирь. На Большом пруду в Воронцовском парке желающие смогут поучаствовать в соревновании по подледной рыбалке среди рыбаков-любителей.

Послушать музыку в исполнении военных оркестров смогут гости Измайловского и Бабушкинского парков, а также Сиреневого сада.