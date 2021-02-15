Платили террористам: ФСБ раскрыла ячейку подпольщиков

В Новосибирске и Томске сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность ячейки террористов из организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Новосибирской области сообщает РИА «Новости».

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий <…> пресечена противоправная деятельность <…> причастных к финансированию террористической деятельности», — отметили в спецслужбе.

В отношении одного иностранца из СНГ и россиянина возбуждено уголовное дело. Следствие утверждает, что подозреваемые регулярно переводили денежные средства на карты, использовавшиеся террористами. «В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по статье «Содействие террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК России), — говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области. Сейчас задержанные находятся под стражей.

В ноябре в Красноярском крае сотрудники ФСБ вместе с местной полицией пресекли деятельность восьмерых выходцев из среднеазиатских стран, поддерживавших террористическое движение исламистского толка «Джамаат Ансаруллох» (запрещено в РФ) — они были студентами одного из красноярских вузов. «Во время проведения религиозных сборов» они обсуждали деятельность боевиков, оправдывая ее. ФСБ также получила информацию о том, что членов группы регулярно обрабатывали через WhatsApp и Telegram функционеры «джамаата».

Средства связи были у студентов изъяты, фигуранты дела были задержаны и депортированы в родные страны. По данным СМИ, «Джамаат Ансаруллох» действует в основном на территории Таджикистана – власти страны эту группировку объявили ранее вне закона.

В прошлом июне силовики выявили и нейтрализовали сеть финансистов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).

Сторонники ИГ собирали деньги и переводили их через платежные системы и банковские карты в руки боевиков на территорию Сирийской Арабской Республики.

Сбор денежных средств эта организация вела сразу в семи регионах России: в Москве, Московской области, Красноярском крае, Ставрополье, Астраханской области, Дагестане и Ханты-Мансийском округе. Деньги на финансирование терроризма сдали более 200 человек со всей РФ. Было собрано «не менее 8 млн рублей», отметили в Следственном комитете. Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило четыре уголовных дела по статье 205 УК РФ.

Силовики задержали в Москве и Подмосковье двоих подозреваемых. Ячейка ИГ, действовавшая как «финансовая сеть» террористов, была глубоко законспирирована.

В конце апреля 2019 года силовики взяли под стражу семерых членов «Исламского государства», которые занимались вербовкой в России и планировали атаки на правоохранителей. Операцию провели в Подмосковье сотрудники ФСБ совместно с МВД, СКР и Росгвардией. В ходе обысков у предполагаемых боевиков была изъята экстремистская литература, а также боеприпасы и огнестрельное оружие. Как сообщили в ФСБ, в группировку входили граждане РФ, а также и выходцы из Средней Азии и Закавказья.