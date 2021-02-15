«Ушла эпоха»: под Дубной разрушился загадочный шар

«Мы сломали — вы восстанавливайте»

Закончилась 40-летняя история загадочной достопримечательности Тверской области — шара под Дубной (название объект получил в честь близкого расположения к подмосковному городу). Об этом рассказал московский блогер-турист Михаил Рыбин.

Огромный шар размером с пятиэтажный дом практически полностью разрушился. Как сообщил Михаил Рыбин «Газете.Ru», небольшие повреждения на шаре он заметил еще в январе. «Мы ездим туда каждый год, в прошлом году таких повреждений не было точно. У шара есть швы, и вот в наш приезд мы заметили, что по горизонтальному шву, нижняя часть отошла. Поэтому даже детей, которые были с нами, без присмотра не отпускали», — уточнил он.

«А в феврале в нем выпилили еще большее окно, скорее всего, для того, чтоб туда заехал автомобиль для фотосессии», — добавил Рыбин. При этом, как пишут местные жители в соцсетях, в шар заезжала не одна машина, а целый автомобильный клуб.

Пользователь «ВКонтакте» Анна Пехова опубликовала скриншот переписки с участником этого клуба Тимофеем Тимофеевым. Мужчина писал: «Мы сломали [шар], а вы восстанавливайте».

Тем не менее официально информация не подтверждена, и местные жители продолжают предлагать свои версии произошедшего. Так, Дмитрий Голованев из Дубны предположил, что разрушение шара — дело рук жителей ближайших деревень. «Им наконец-то дорогу новую сделали, и они не хотят, что бы ее разбивали любители приключений, кто к шару едет», — написал он в паблике «Подслушано Дубна».

Другую версию предложила жительница Дубны Наталья Володина. «Ушла эпоха. Скорее всего объект не выдержал резкого перепада температуры в 20 градусов, когда Крещенские морозы сменились почти мартовской оттепелью. Видимо, верхнюю часть шара нагрело солнцем, а нижняя оставалась в сковывающей мерзлоте», — написала она в том же паблике.

Инопланетяне или мишень ПВО?

Шар в лесу Тверской области местные жители обнаружили еще в 1981 году, рассказывает трэвел-блогер Илья Буяновский в «Живом журнале». А популярностью у туристов он начал пользоваться уже в 2000-х.

Особенностью шара, помимо его размеров (объект хорошо виден даже на снимках из космоса), была его особая акустическая среда. Любой звук, воспроизведенный внутри сферы, многократно усиливалась, отражаясь от стен. А поскольку человек, находясь внутри шара, постоянно шуршит, скрипит или топает, войдя в шар, он оказывался в окружении множества звуков, которые как будто гонялись друг за другом с огромной скоростью.

«Под куполом все звуки смешиваются, превращаясь в причудливую какофонию, а вот если выйти из шара наружу, будет мощный и чистый звук, далеко разносящийся по лесу. Увы, мы тогда не догадались сделать запись, но эти звуковые эффекты стоили часов ходьбы по гололеду», — замечает Буяновский.

18 февраля 2012 года в шаре даже прошел акустический концерт, собравший около сотни зрителей. В программе прозвучали гитары, балалайка, баян, скрипки, укулеле, флейта, вокал и стихи. Кроме того, в концерте приняли участие танцоры, а часть номеров сопровождала видеопроекция.

Точная информация о происхождении шара до сих пор неизвестна. За время существование объект оброс всяческими легендами — вплоть до того, что таким образом инопланетяне готовились к высадке в Тверской области.

Самая правдоподобная версия заключается в том, что первоначально шар возводился как радиопрозрачная защита антенны радиолокационной станции от метеорологических воздействий, писал Илья Буяновский.

По его мнению, шар мог упасть из-за обрыва троса в ходе его транспортировки вертолетом. Однако в таком случае неясно, откуда у шара наличие металлических креплений. По другой же версии, объект — ложная мишень на случай вражеской атаки по системам противовоздушной обороны.

В то же время житель Дубны Александр Лисин уверен, что шар в действительности всего лишь разрушенная труба небольшой котельной. «Хорошо виден в основании фундамент и детали конструкции в ее нижней части», — пояснил он на своей странице в «Живом журнале».

Танцплощадка и кафе для военных

В 2020 году появилась еще одна версия появления шара. Экс-сотрудник строительной организации «Тверьгражданпроекта» Алексей Васильев рассказал, что вокруг шара в 1980-е годы планировали расположить экспериментальный поселок Минобороны с домами из фибробетона в форме чечевичных зерен.

По его словам, данный объект должен был оказаться стилизованной зоной отдыха. «В те годы я был сотрудником «Тверьгражданпроекта». И вот приходят люди из оборонного ведомства и говорят: «Нам нужно спроектировать целый поселок в этом месте». И показывают на карте. Я сразу вижу, что это охранная зона. Рядом Волга, водохранилище. А они говорят, мы все проверили. Надо только пройти двенадцать согласований и получить Постановление Совета министров», — сообщил мужчина kp.ru.

Инженер-электронщик из Дубны Леонид Симансков в беседе с порталом отмечал, что строительными процессами руководил один из ведущих специалистов научно-производственного объединения «Алмаз» Валентин Ефремов.

По данным Симанскова, в шаре также было решено сделать киноконцертный зал, разделив сферу на сектора: для просмотра фильмов и для выступления музыкантов. Кроме того, внутри шара собирались строить кафе и танцплощадку.

«Все шло к тому, чтобы проект воплотился в жизнь. Но потом случился распад Советского Союза, и грандиозная идея так ею и осталась. Единственное, что успели сделать на месте, так это установить тот самый шар, в котором, надо признать, ничего таинственного нет», — заключал Алексей Васильев.

Как выяснил Илья Буяновский, на самом деле подобные белые шары на территории России — не редкость. «Навскидку я могу вспомнить подобные объекты хоть под Анапой, хоть под Амдермой», — писал он в «Живом журнале». Под Наро-Фоминском и вовсе найдено девять таких сфер – некогда там располагалась позиция противовоздушной и противоракетной обороны А-35.