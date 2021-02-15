«Многое уже сделано»: как Москва будет справляться с мусором в 2021 году

Оптимальность инфраструктуры

Всего в Москве установили более 60 тыс. серых и синих контейнеров для раздельного сбора отходов. При этом городское правительство пока не планируют увеличивать их количество и создавать дополнительные контейнеры, например, отдельно для стекла.

«Нам очень важно, чтобы система была оптимальна и никак не мешала созданию другой инфраструктуры — спортивной, досуговой, транспортной. Каждый лишний контейнер — это нагрузка на улично-дорожную сеть», — рассказал вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Бирюков.

По мнению экспертов, объемы отправленного на переработку сырья в 2020 году являются своеобразным маркером того, что ждет программу в будущем.

«С учетом того, что переход на раздельный сбор ТКО в Москве рассчитан на несколько лет, первый этап явно прошел все организационные трудности, - считает заместитель директора АО «Функциональный центр рециклинга» Светлана Клюева. — Многое уже сделано. Департаменту ЖКХ удалось в установленный срок переоборудовать имеющиеся контейнерные площадки, заключить дополнительные соглашения по контрактам с фирмами, специализирующимися на вывозе и утилизации ТКО».

Проблема мусоропроводов

«За прошедший год изменена вся схема логистики, были закуплены дополнительные мусоровозы. Здорово, что за год работы программы по раздельному накоплению отходов в Москве в каждом дворе появились цветные контейнеры», — отметила Клюева.

Если же говорить о решении предстоящих сложностей, то одной из важных проблем при развитии раздельного сбора мусора в жилом фонде Москвы остается мусоропровод, констатировала эксперт.

Его надо будет заваривать в имеющихся домах, и важно при проектировании новых зданий его не устанавливать, предлагает Клюева.

«Факт того, что раздельное накопление и первичная обработка отходов выросли, искренне радует, - говорит глава предствительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ в России Юлия Грищенкова.- Это показывает, что москвичи готовы к раздельному сбору и к конкретным действиям».

Не все, что попадает на сортировку, может быть переработано, подчеркнула она.

«При этом качество вторсырья играет решающую роль для развития экономики замкнутого цикла. Необходимо понимать, что чистота потоков вторсырья зависит от содержимого контейнеров», — уверена Грищенкова.

«Можно кропотливо накапливать, но достаточно вброса загрязненных отходов, чтобы испортить чистоту всего потока, а значит и качества вторсырья. Например, коробка из-под пиццы с масляными пятнами или упаковка с соком, который зальет и испортит бумагу, могут свести на нет все приложенные усилия», — предупредила эксперт.

Разъяснительная работа

Именно поэтому, по словам Грищенковой, крайне важно продолжать активную разъяснительную работу со всеми участниками процесса: как с жителями домов, так и с дворниками и работниками управляющих компаний, имеющими отношение к уборке и поддержанию порядка на контейнерных площадках.

«От них зависит конечный результат и успех всего начинания», — уверена эксперт.

«Помимо раздельного накопления не менее важны усилия по уменьшению объемов образования отходов. Это направление нужно активно развивать уже сейчас и мотивировать граждан к генерации меньшего количества отходов в целом», — считает Грищенкова.

Чтобы сделать программу раздельного накопления отходов в Москве более эффективной, нужно вести работу по двум основным направлениям - правильно организовать места накопления и вывоза ТКО, а также активнее повышать культуру и грамотность раздельного сбора у населения, убеждена заместитель заведующего кафедры геоэкологии РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Наталья Лобжанидзе.

Роль соцсетей

В рамках повышения культуры и грамотности раздельного сбора необходимо развивать практику проведения открытых уроков для всех групп населения по раздельному сбору отходов, подчеркнула Лобжанидзе.

Одним из важных инструментов решения этой задачи эксперт видит работу в интернете и соцсетях.

«Дополнительной информационной поддержкой для эко-ориентированных граждан стал простой в использовании портал - чистая-москва.рф, — напоминает Наталья Лобжанидзе. - Там можно ознакомиться с полезными советами по сортировке мусора, перейти по ссылкам на публикации о раздельном сборе в СМИ, узнать, где находится ближайшие пункты приема опасных отходов».