Россия победила: что пишут в Европе о «Спутнике V»

С появлением первого спутника в космосе в 1950-х годах стало ясно, что Советский Союз в некоторых областях оставил Запад позади. Сейчас Россия побеждает с одноименной вакциной от коронавируса — «Спутник V», пишет австрийское издание Wiener Zeitung.

В заметке указано, что на Западе до последнего момента был велик скептицизм по поводу российского препарата, который, по мнению некоторых зарубежных аналитиков, слишком быстро прошел процесс регистрации на фоне непрозрачности работы соответствующих ведомств в России. Однако теперь Европа «шокирована».

Вместе с тем автор напоминает, что вакцина была разработана всемирно известным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в Москве, что вызывает доверие.

Кроме того, поясняется в заметке, если бы вакцина оказалась недейственной, был бы нанесен репутационный ущерб России и ее президенту Владимиру Путину, а теперь Запад вынужден признать, что «Спутник V» очень эффективен.

«Скорость регистрации, плюс название «Спутник», казалось, символизируют прежде всего горячее желание России, наконец, оставить позади своих западных конкурентов в технологической и научной сфере — в соответствии с лозунгом советского времени, когда вера в Прогресс была выражена девизом: «Догнать и перегнать Америку», — пишет австрийское издание.

«Исторически Россия неизменно добивалась больших международных успехов в области естественных наук», — подтверждает политолог Герхард Манготт.

Он напомнил, что после распада Советского Союза многие НИИ внезапно оказались перед угрозой исчезновения, значительно упало финансирование научных центров. многие ценные ученые либо эмигрировали за границу, либо ушли зарабатывать деньги в ненаучные сферы деятельности.

«С экономическим возрождением России при Путине в «нулевые» все, конечно, изменилось. В исследования снова вкладывается гораздо больше. Сегодня [Россия] работает с очень способными молодыми учеными. По сути, большой разницы между западными и российскими научными исследованиями теперь нет. В гигантской империи люди открыты для промышленного использования результатов исследований», — пояснил Манготт.

Днем ранее директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас рассказал в интервью французскому порталу Ouest-France, что создание вакцины «Спутник V» стало геополитической победой России.

По его словам, в мире несколько стран соревнуются в рамках «вакцинной дипломатии» — Китай обладает значительными производственными мощностями и хочет укрепить свое влияние, Израиль также отличается своей эффективностью в вакцинации с момента начала своей кампании.

«Но самая яркая победа — это победа России. Пока что она выигрывает геополитическую битву.

Когда Путин представил свою вакцину, было много насмешливых комментариев. Ее название — «Спутник» — производило впечатление возвращения в Советский Союз и стратегической напыщенности в глазах всего мира. Но эта вакцина работает», — отметил французский ученый.

Он напомнил, что в России сняты строгие ограничения по коронавирусу.

«Можно ходить в рестораны, ночные клубы, бары, людей не ограничивают. И эта вакцина, «Спутник V», будет экспортироваться далеко за пределы традиционной бывшей советской зоны и принесет России 25 миллиардов долларов в этом году», — добавил политолог.

На прошлой неделе Bloomberg писал, что создание Россией «Спутника V» стало самым большим научным прорывом страны со времен Советского Союза.

В материале указывалось, что заявления Путина в августе прошлого года о том, что российская наука создала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа, вызвали скептицизм во всем мире, теперь же он может «пожинать дипломатические дивиденды».

«Страны выстраиваются в очередь за поставками «Спутника V» после публикации несколько дней назад в авторитетном медицинском журнале Lancet статьи о том, что российская вакцина защищает от смертельного вируса примерно так же, как американские и европейские прививки, и гораздо эффективнее, чем китайские конкуренты», — говорилось в заметке.

Авторы напомнили, что, по меньшей мере 20 стран одобрили вакцинацию российским препаратом, включая Венгрию, являющуюся членом Европейского союза, в настоящее время вакцина производится в таких странах, как Индия, Южная Корея и Бразилия.