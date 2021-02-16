«Кто знал его, не удивлен»: кого подозревают в убийстве в салоне красоты

В Тульской области 42-летний мужчина, которого подозревают в убийстве своей бывшей супруги в одном из ТЦ, в течение полутора лет после развода угрожал 40-летней женщине. Экс-супруг не мог смириться с тем, что она ушла от него. Об этом «Газете.Ru» сообщила коллега погибшей Мария Рыкова (имя изменено).

«Юлия с ним познакомилась, вышла замуж и родила ребенка. Он ей постоянно угрожал. Она с ним не хотела жить, потому что он пьянствовал, не работал — и в итоге развелась 1,5 года назад», — вспоминает Рыкова.

К убийству мужчину могла толкнуть ревность, ведь незадолго до смерти Юлия встретила нового молодого человека, продолжает Мария. «У нее вроде как кто-то появился. Ну она молодая, здоровая, красивая, умная, в разводе. Почему она не может себе строить свою жизнь?» — отметила она.

Рыкова назвала погибшую грамотной и красивой девушкой. Она заметила, что та владела агентством недвижимости, всегда чутко относилась к клиентам и внимательно относилась ко всем сделкам.

«У нее был первый брак. Она рассталась с тем мужем, потому что криминальный товарищ был. Юлия мама — старшей дочке 17 лет. Второй ребенок вот от этого мужчины.

Когда он не пил, приходил к ней и сыну. Страшная аморальная ситуация, идиот, который не подумал ни о ребенке, ни о матери», — сетует она.

В свою очередь знакомая семьи Ирина Высоткина (имя изменено) не удивлена произошедшим. Она охарактеризовала мужчину как «жестокого уголовника, авторитетного в криминальных кругах».

«То, что произошло, — дикость. В принципе, кто знал его, не удивлен этим поступком. Такие вообще не должны находиться среди людей», — пояснила Высоткина.

Напомним, что трагедия произошла днем 15 февраля 2021 года в городе Новомосковске Тульской области. 40-летняя Юлия пришла на процедуры к косметологу, затем в кабинет зашел ее бывший муж и выстрелил в нее из ружья — от полученного ранения жертва скончалась на месте преступления. После этого он сбежал.

По информации портала «Тульские новости», обрез, из которого мужчина выстрелил, он пронес в здание в спортивной сумке. Отмечается, что в прошлом предполагаемый злоумышленник был неоднократно судим.

По предварительным данным регионального СК, причиной трагедии стала ревность. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что злоумышленник был задержан полицейскими в поселке Грицовском Веневского района, где проживает его мать.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители уже провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Помимо этого местная прокуратура также инициировала проверку по факту проноса оружия в здание. Известно, что у ТЦ, где произошло убийство, был заключен договор с ЧОП, и, если ведомство выявит нарушения в работе охранников, виновные будут привлечены к ответственности.

Похожая история произошла в конце ноября в Калининграде. Тогда житель города Кемерово застрелил свою 35-летнюю экс-супругу, сообщали в управлении регионального Следственного комитета.

Убийство произошло вечером 26 ноября 2020 года около жилого дома на улице Чернышевского. Мужчина караулил бывшую жену, сидя в арендованной машине: подгадав момент, когда женщина вышла из подъезда в домашней одежде, он выстрелил в нее из охотничьего карабина по меньшей мере шесть раз. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

После расправы над женой мужчина встал на колени и покончил с собой. Несмотря на смерть подозреваемого, в отношении мужчины расследуется уголовное дело по статье «Убийство» — основным мотивом преступления правоохранители называют ревность.

После произошедшего в СМИ появилась информация со ссылкой на мать убитой, которая рассказала, что бывший муж давно угрожал ее дочери. Женщина была вынуждена несколько раз обращаться в правоохранительные органы с жалобами на преследование со стороны экс-супруга.

Издание «МК» сообщало, что в прошлом супруги жили вместе в Кузбассе, однако год назад развелись — летом 2020 года женщина переехала в Калининград. Мужчина приехал туда же в октябре.