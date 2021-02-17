«Желали создать халифат»: ФСБ задержала готовивших теракты исламистов

В четырех регионах РФ прошли задержания 19 исламистов, замышлявших диверсии и теракты на Северном Кавказе. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает ТАСС.

Члены организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ, запрещена в России), будучи сторонниками такфиризма (идеологии, обосновывающей обвинения мусульман в «неверии»), желали создать халифат и преследовать «отступников».

Исламисты также вербовали новых последователей, отметили в ФСБ. В ходе обысков у них нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом Калашникова, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Кроме того, обнаружен пояс смертника, начиненный поражающими элементами.

«Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»). Десять организаторов и активных участников арестованы», — говорится в сообщении силовиков.

Задержания прошли на юге России — в Крыму, под Ростовом и Краснодаром, а также в Карачаево-Черкесской Республике.

27 января ФСБ в Калужской области раскрыла и задержала членов подпольной ячейки радикальных исламских террористов. По данным силовиков, участники террористического подполья «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», намеревались разрушить «институты светского общества» и свергнуть действующую власть.

Задержанные также вели пропаганду среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман.

По местам жительства террористов сотрудники ФСБ провели обыски. Были найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации, а также пропагандистские материалы. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело.

30 июня ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержав 30-летнего россиянина, сторонника «Исламского государства (организация запрещена в России)» (ИГ, запрещена в РФ). Он готовил взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у одного из административных зданий столицы Северной Осетии — Алании. После этого он планировал уехать на Ближний Восток — воевать на стороне террористов. В тайнике исламиста обнаружили компоненты СВУ и переписку с членами ИГ из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

В апреле 2020-го трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий в Екатеринбурге, были убиты в перестрелке со спецназом ФСБ.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области. В спецслужбе отметили, что на месте, где прятались боевики, после боя были найдены самодельные взрывные устройства, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Активность террористического подполья в РФ, по данным силовиков, остается высокой. В целом за 2020 год спецслужбы в РФ предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Силовики также пресекли деятельность 55 законспирированных ячеек террористов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Десятки боевиков, по данным властей, убиты в ходе контртеррористических операций. Среди них — восемь главарей банд. Задержаны были еще 36 руководителей группировок, а также 162 боевика и 591 пособник террористов.