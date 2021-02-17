Мировое соглашение: ТОМЕТ выступил с предложением к «Уралхиму»

В настоящее время на ТОМЕТе работает временный внешний управляющий Анатолий Селищев, назначенный судом по предложению «Уралхима».

«Уралхим» также является единственным кредитором химкомпании, включенным судом в реестр требований кредиторов. Между тем ранее о своих финансовых требованиях к банкротящемуся предприятию заявляли и другие, например, химический комбинат «Тольяттиазот».

Согласно официальному обращению ТОМЕТа, компания готова полностью погасить свои долги перед всеми кредиторами, кроме «Уралхима» - его претензии составляют астрономические 87 665 334 675 рублей 76 копеек и будут погашены лишь частично.

«ООО «ТОМЕТ» является одним из двадцати солидарных должников, его доля в общем размере обязательства составляет 1/20 - 4 383 266 733 рубля. Таким образом, Общество принимает на себя обязательство, в 4,2 раза превышающее справедливый размер приходящейся на него доли солидарной обязанности», - добавили в компании.

По мнению наблюдателей, предложенный вариант решения сложившейся вокруг компании ситуации выглядит оптимальным - кредиторы, в том числе и «Уралхим», получат деньги, а компания и ее трудовой коллектив будут продолжать работать.

Напомним, что осенью прошлого года сотрудники ТОМЕТа обратились с открытым письмом к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить предприятие в рабочем состоянии.

И теперь решение о будущем ТОМЕТа предстоит принять «Уралхиму».

«В «Тольяттиазоте» считают, что «Уралхим» осуществляет рейдерский захват предприятия, поскольку действия компании «направлены на воспрепятствование ПАО «ТОАЗ» в реализации своих законных прав, причинение вреда как ПАО «ТОАЗ», так и иным кредиторам ООО «ТОМЕТ», — писало самарское издание «Волга Ньюс».

Дальнейшее развитие событий покажет, какими намерениями в реальности продиктованы действия «Уралхима».