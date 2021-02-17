Вопреки пандемии: капремонт московского жилья не останавливался и набирает ход

Как известно, в столичную программу капитального ремонта – входит более 28 тысяч домов общей площадью свыше 260 млн кв. м.

Отличия от прошлого года

«Программа текущего года будет отличаться от прошлогодней – объемы станут больше. Мы планируем отремонтировать порядка 2,5 тыс. домов и свыше 3 тыс. лифтов, у которых истек срок эксплуатации в 25 лет», - сказал Артур Кескинов.

Кроме того, ФКР обновит фасады зданий с помощью новых технологических решений.

«В рамках работ на панельных домах, облицованных мелкозернистой плиткой, с 2019 года мы используем современные технологии, благодаря которым сохраняются эксплуатационные характеристики и улучшается внешний вид, — отмечает директор ФКР. — В 2020 фонд провел капремонт на фасадах почти 200 таких домов, в 2021 подобным образом обновим более 200 объектов. Эта технология возвращает фасаду не только первоначальные технические характеристики, но и восстанавливает его эстетический облик».

С 2019 года колористические паспорта объектов капитального ремонта разрабатывает для фонда Москомархитектура.

Пример такой совместной работы – район Капотня.

Объекты культурного наследия

Отдельное внимание Фонд капремонта уделяет жилым домам, имеющим статус объектов культурного наследия.

«Всего в региональную программу вошло более 380 домов-памятников Москвы, - говорит Артур Кескинов. - С прошлого года начали ими заниматься системно. В первый этап включено 150 жилых домов-памятников. Мы разработали проектно-сметную документацию для тех, которые будем ремонтировать в этом и следующем году».

Важно отметить, что в 2020 году в столице стартовала программа софинансирования, по которой в рамках капремонта в жилых домах-памятниках проведут реставрацию.

При этом размер взноса для жителей этих домов останется неизменным, все дополнительные расходы на реставрацию взяла на себя Москва. До 2023 года ремонт, совмещенный с реставрацией, пройдет в 22 домах.

Цифровые работы

Работы в домах-памятниках идут не только под особым контролем, но и с применением высоких технологий. К примеру, проектирование - в цифре. Так в 2020 году было создано более 20 проектов капремонта исторических домов с применением BIM-моделирования.

Информационное моделирование позволяет идеально точно воссоздавать утерянные декоративные элементы и строить максимально детальные схемы внутренних инженерных систем.

Кстати, ещё благодаря BIM-моделированию проще будет проходить дальнейшая эксплуатация этих уникальных жилых домов-памятников.

Все работы, перенесенные с 2020 на 2021 год, закончат и выполнят в полном объеме.

Что касается более далеко идущих планов, то в рамках программы капитального ремонта около 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в столице в ближайшие три года.