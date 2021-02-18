В России предложили ввести новый праздник

В Общественной палате РФ предложили министру здравоохранения Михаилу Мурашко учредить в стране новый праздник — День ЗОЖ. Об этом со ссылкой на главу организации «Трезвая Россия» Султана Хамзаева сообщает РИА «Новости».

Общественник напомнил, что российский глава Владимир Путин много раз отмечал важность формирования здорового образа жизни у россиян. По его мнению, данная идея нужна для всеобщего развития.

Хамзаев предложил учредить выходной праздничный день 7 апреля – во Всемирный день здоровья. «Этот день <…> граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — считает деятель.

Он добавил, что ЗОЖ – неотъемлемая часть «национальной идеи» в Российской Федерации.

Стимулировать ЗОЖ предлагал ранее член думского комитета по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич. Он предложил создать систему налоговых вычетов для спортсменов-любителей. Еще один парламентарий, Николай Герасименко, предложил работодателям стимулировать сотрудников в укреплении здоровья. По его мнению, ЗОЖ есть ни что иное, как база для укрепления иммунитета.

Султан Хамзаев и «Трезвая Россия» регулярно выступают как поборники здорового образа жизни и пропагандируют трезвость, предлагая весьма радикальные идеи. В конце ноября движение предложило запретить продажу алкоголя в стране 1 и 2 января. «1–2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», — объясняется в письме.

Хамзаев подчеркнул, что региональные системы здравоохранения столкнулись с повышенной нагрузкой из-за эпидемии COVID-19 в России — избежать дополнительного роста числа вызовов скорой помощи поможет, по мнению «Трезвой России», ограничение продажи алкоголя в первые дни нового года. Эту инициативу руководство страны не поддержало, посчитав нереализуемой.

13 ноября «трезвороссы» поддержали повышение цен на алкоголь в РФ в 2021 году. По словам Султана Хамзаева, это правильная и полезная мера. «В России одни из самых низких цен на алкоголь в Европе с точки зрения розницы», — заявил он.

Последнее повышение цены, по мнению активиста, несущественное. Минимальная розничная цена на водку повысится до 243 рублей за пол-литра готовой продукции – всего лишь на 13 рублей.

«Средняя цена на бутылку водки в Европе составляет примерно 970 рублей. В России идет проседание в четыре раза. Понимаю, что уровень жизни другой, но и доступность алкоголя не должна быть на уровне молока», — резюмировал он.

В сентябре Хамзаев и трезвороссы предложили запретить рекламу безалкогольного пива. Деятель подчеркнул, что, несмотря на антиалкогольную политику и запрет в России на рекламу алкогольной продукции, производители безалкогольного пива до сих пор могут использовать рекламные инструменты. При этом через такую рекламу так или иначе зрители получают информацию о продукции и брендах, которые имеют алкогольные аналоги, заметил член ОП.

В декабре Султан Хамзаев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом. Он выразил сожаление, что новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития спиртного детей. Общественник отметил, что родители не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Родители, которые покупает для своего ребенка детское шампанское, необдуманно программируют его к потреблению спиртных напитков, указал Хамзаев.