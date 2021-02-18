«Это фейк»: врачи не верят в связь группы крови с формой течения COVID-19

Никакой взаимосвязи между тяжестью течения коронавируса и группами крови нет, сообщила «Газете.Ru» инфекционист «красной зоны» Анна Баландина. Такой вывод объясняется путем проникновения SARS-CoV-2 в организм.

«Коронавирус проникает в человека не через эритроциты, а через клетки эпителия – ткани, служащей границей между внешним миром и организмом. Соответственно, независимо от того, какие антигены присутствуют на эритроцитах, действует инфекция на нас одинаково», — пояснила она.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко также опроверг связь между группой крови и формами течения COVID-19. «Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: «Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость?» Достоверных различий не получили», — написал специалист в своем аккаунте в Facebook.

Между тем врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович 18 февраля сообщила агентству «Прайм», что люди с первой группой крови все же реже болеют коронавирусом. «Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей первой группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со второй и четвертой группами крови», — заметила она.

Медик напомнила, что у людей с первой группой крови реже развивается тромбоэмболия и сердечно-сосудистые осложнения, что также помогает избежать тяжелого COVID-19.

В октябре 2020 года исследователи из Дании опубликовали научную работу в журнале Blood Advances – они выяснили, что самый большой процент заразившихся был действительно зафиксирован у представителей второй группы крови, а самый маленький – у первой.

Выводы ученых основаны на результатах двух масштабных работ. В одной из них специалисты сравнили показатели около 500 тыс. пациентов с COVID-19 из Дании с двумя миллионами человек из других стран.

Другое же исследование включало данные около 100 канадцев с тяжелым течением COVID-19. Чаще всего в искусственной вентиляции легких нуждались пациенты со второй и четвертой группами крови.

О том, что в большинстве случаев осложненная форма течения коронавируса выявляется у людей со второй группой крови, еще в июне 2020 года заявляли иранские ученые. К такому же выводу тогда пришли китайские и американские исследователи. Результаты всех трех работ были опубликованы на портале MedRxiv.

Согласно их данным, среди умерших от коронавируса меньше всего пациентов с первой группой крови. Люди с третьей или с четвертой группой крови, у которых был выявлен коронавирус были подвержены риску осложнений больше, чем пациенты с первой группой, но меньше, чем те, у кого была вторая группа.

Месяцем ранее, 15 мая 2020 года, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова также сообщала, что среди тех, у кого был выявлен коронавирус, больше всего людей со второй группой крови.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови <…> На втором месте — первая и третья. И реже всего действительно редкая группа — четвертая», — говорила она.

В то же время врач-гематолог Юрий Алексеенко пояснил «Газете.Ru», что подверженность людей со второй группой крови к более тяжелым формам COVID-19 – просто статистическая закономерность.

«Все это легко объясняется. Людей со второй группой крови очень много. Это, пожалуй, самая популярная группа. Естественно, что относительно чаще в ней будут встречаться тяжелые случаи инфекции. Но делать из этого выводы об обязательной взаимосвязи невозможно – это будет околонаучный фейк»,

– подчеркнул специалист.

Он добавил, что при лечении пациентов с коронавирусом группу крови также не учитывают. «Смотрят лишь на клиническую картину. Кроме того, если даже носителю второй группы крови перелить первую — это абсолютно не будет означать, что его организм станет крепче или иммунитет улучшится. В целом, я не знаю такой инфекции, которая имела бы связь с группой крови», — заключил врач.