«Риски еще велики»: Попова об эпидемии коронавируса в России

Ослабление пандемии COVID-19 в России не означает ее окончания, уровень заражения все еще значителен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, общие усилия жителей страны, учреждений медицинской сферы и госорганов привели к снижению числа случаев инфицирования, однако заражения все еще нередки, передает РИА «Новости».

«Двенадцать тысяч в сутки — это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше», — пояснила специалист в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Глава ведомства напомнила, что вспышки заболеваемости респираторными инфекциями происходят в середине января, в феврале и в марте.

«Сейчас нельзя сказать, что все прошло и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики. Во-первых, иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью. Нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть», — подчеркнула главный санитарный врач России.

«Есть еще такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце.

Сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации», — добавила чиновница.

В четверг, 18 февраля, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире пересекло отметку в 110 млн, гласят данные университета Джонса Хопкинса. С начала ведения статистики по COVID-19 в мире было зафиксировано 110 164 028 случаев COVID-19, умерли 2 436 173 пациента, вылечились почти 62 млн человек.

Росту заболеваемости могут способствовать мутации вируса. Так, Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм SARS-CoV-2 заранее обычного. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что это не влияет на тяжесть болезнь.

«Этот штамм является более заразным, так же как и британский», — уточнила она.

Керкхове подчеркнула, что по-прежнему необходимо соблюдать санитарные правила, чтобы замедлить распространение вируса.

Кроме того, выявленный в Великобритании более заразный штамм коронавируса (VOC 202012/01) был обнаружен еще в восьми странах. Об этом говорится в еженедельном информационном бюллетене ВОЗ.

Как отмечает организация, уже 94 страны сообщили о завозных случаях заболевания, вызванного этим вариантом коронавируса. При этом «местная передача» штамма была зафиксирована в 47 государствах.

В организации также сообщили, что расширилась география распространения штаммов, которые были зарегистрированы в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1). За прошлую неделю 501Y.V2 обнаружили еще в двух странах, а P.1 — в шести. Таким образом, штамм из ЮАР уже распространился в 46 государствах, а из Бразилии и Японии — в 21.

Реагируя на такие сообщения, Анна Попова отметила, что мутации коронавируса, выявленные за рубежом, в России в настоящее время не распространяются. Глава Роспотребнадзора отметила, что в России «очень плотно следят за этим среди тех, кто», вернувшись «из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы».

Попова сообщила о регистрации единичных случаев, что указывает на то, что распространения выявленных за рубежом вариантов COVID-19 в России «на сегодняшний день нет». Глава ведомства подчеркнула, что в стране работает «щит».

Медик также добавила, что образцы бразильского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции пока не были получены Роспотребнадзором.