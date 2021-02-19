«Все выходит из-под контроля, гибнут люди»: как россияне зимуют в США

Обрушившиеся на США аномальные морозы унесли жизни 47 человек в семи штатах, сообщает газета The Washington Post.

Наибольшее число погибших — в Техасе, где скончались 30 человек. При этом около 300 тыс. местных жителей остаются без электроснабжения, более 260 тыс. — без водопроводной воды.

По данным американских СМИ, попытки замерзших жителей штатов отогреться зачастую приводят к новым бедам: те, кто согревается в машинах, отравляются угарным газом, а попытки греться у каминов и газовых плит или использование генераторов приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия электричества, перед оставшимися выстраиваются очереди, в которых люди проводят по несколько часов.

«Местные говорят, что таких морозов здесь не было уже 30 лет. Чтобы попасть в продуктовый магазин, нужно простоять в очереди от 5 часов. Сейчас продуктов на полках почти нет, воды тоже. Заправочные станции не работают, закончился бензин. Доставка еды не работает, потому что у людей нет зимней резины. Открылись некоторые фастфуды, но там тоже огромные очереди»,

— рассказала «Газете.Ru» 27-летняя россиянка Кристина, которая живет в техасском городе Остине.

По словам девушки, в первые дни морозов ситуация в городе напоминала апокалипсис. В первую очередь, из-за огромного перепада температуры – еще в конце января в городе было +27℃, а к февралю резко похолодало до -18℃.

«Сейчас хотя бы появилось электричество. Уже хорошо! Но до сих пор нет горячей и холодной воды. У меня в апартаментах люди набирают снег и воду из бассейнов, чтобы заполнить бачок унитаза. Тепло в домах полностью зависит от кондиционера — батарей у нас нет, стены тонкие. Ничего не приспособлено для такой погоды. Не зря привезла шерстяные носки из России, шапку и пуховик», — сообщила Кристина.

Спасаться от морозов при помощи камина пришлось семье 32-летней жительницы техасского Хьюстона Анны. По ее словам, справиться с тяжелыми временами ей помогли «русские привычки».

«Хорошо, что у нас в доме есть камин — он нас, конечно, очень спасает. Мы хоть как-то можем протопить дом, спим теперь в гостиной, поближе к огню. Единственное — есть проблемы с дровами. Нам даже пришлось срубить дерево во дворе. Для растопки используем книги. Но есть и другие проблемы. Воды нет, еды в магазинах очень мало, слава богу я по старой русской привычке покупаю про запас», — объяснила девушка «Газете.Ru».

Запасы спасают и 40-летнюю Елену из Сант-Антонио, штат Техас. «Грузовики в магазины просто не доезжают. На случай отключения электричества я сейчас заготавливаю макароны, суп, блины — делаю консервы. С утра собрали снег в ведро, тот что на балконе лежал – для того, чтобы было чем мыть руки. Другие соседи собирали снег с кустов, так как все покрыто толстой коркой льда», — рассказала россиянка «Газете.Ru».

При этом соседям Елены пришлось еще хуже – посреди ночи их затопило, так как заледеневшая труба не выдержала и в итоге лопнула. «Они упаковали чемоданы, собаку и уехали. Моя знакомая и наш риелтор с детьми уехали еще в понедельник — у обоих в домах до сих пор нет электричества. Мы в прямом смысле слова оказались как на подводной лодке: выбраться невозможно, и к нам никто не доберется. Да и ехать нам некуда: мы здесь новенькие, у нас нет ни родственников, ни знакомых, а места во всех отелях, в которых есть электричество и вода, от Остина до Сан-Антонио распроданы еще с понедельника», — рассказала россиянка.

Внезапные морозы особенно продемонстрировали тотальную неготовность местной инфраструктуры к непогоде, считает 35-летний житель Остина Борис. Как оказалось, в южных штатах нет даже реагентов и снегоуборочных машин.

«Вообще-то Техас штат южный — там, где нефть, ковбои, револьверы и граница с Мексикой. Но сейчас тут зима, хотя не планировалось. Про субботнее массовое дорожное столкновение из 133 машин можно посмотреть на YouTube – машины просто влетали друг в друга из-за наледи на дорогах. У нас в частном доме нет горячей воды, нет отопления, нет интернета. Весь четверг просидел под одеялом, рядом с камином. В XXI веке, в «самой развитой» стране мира, куда хотят сбежать не только мексиканцы, жители Техаса греют воду на плите в тазиках, укутавшись в одеяла», — рассказал мужчина «Газете.Ru».

Недоумевает от происходящего и 25-летний студент из штата Теннесси Денис, который живет в городе Мемфис.

«Я не знаю, что происходит. Причем самое смешное, что власти США хотя и вводят режим ЧС в штатах, но справиться с непогодой совершенно не могут. Все резко выходит из-под контроля, гибнут люди», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Позитивнее на ситуацию смотрит 20-летняя студентка Каролина из города Луисвилл, штат Кентукки.

«Честно говоря, нас большинство проблем обошло, но вот еды и воды не совсем хватает, многие магазины закрыты, потому что поставок нет из-за непогоды. Когда нас накрыла буря, было очень страшно. Мы с родителями вспоминали мое детство в Новосибирске, где буквально каждую зиму так заметало. Но в целом город справился со снегом и льдом, который буквально коркой покрыл все дома, улицы и машины», — заключила девушка.