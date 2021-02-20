Рухнул цех: в Норильске спасатели ищут людей под завалами

У здания одного из цехов обогатительной фабрики, которое обрушилось в ночь на 20 февраля в Норильске, были дефекты. Об этом рассказали в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ», — отметили следователи.

Обрушение произошло в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике. Его площадь порядка 1 тыс. кв. м. Предварительно, здание рухнуло, когда в нем проводились работы по усилению конструкций.

Предположительно, в момент трагедии там находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, четверых спасатели нашли под завалами. Поиски еще двоих продолжаются. По пути в больницу один из пострадавших умер.

«По состоянию на 9:00 (05:00 мск) в Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализировано пятеро пострадавших», — рассказали в пресс-службе минздрава Красноярского края. Специалисты отметили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Источник ТАСС в экстренных службах считает, что практически нет шансов, что те два человека, которых спасатели продолжают искать, живы. «Работы на месте обрушения продолжаются. [Шансы] найти живыми людей, которые оказались под завалами, минимальны», — отметил собеседник агентства.

«Обрушение, которое произошло при проведении ремонтных работ наземной галереи дробильного цеха, привело к образованию завалов высотой до 20 метров», — добавил источник.

По его словам, в ближайшее время возможно усиление группировки сил по ликвидации ЧП. В готовность уже приведен самолет Ан-74 МЧС России. На его борту к месту происшествия могут быть доставлены спасатели и кинологические расчеты.

Тем временем «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Норильска сообщает, что спасатели обнаружили примерные места, где могут находиться еще два человека. «Спасатели на тепловизорах во время поисков на месте обрушения увидели две точки, там могут быть люди», — сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что предполагается, что во время обрушения на пешеходной галерее дробильного цеха были восемь человек. Двое из них остались на галерее, а шестеро упали вниз и оказались под завалами.

ТАСС отмечает, что поиски двух человек осложняют сильный мороз и опасность обрушения конструкций.

В компании «Норникель» заверили, что проводят проверку по факту обрушения цеха. Предварительно, пострадали работники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт».

«Норникель» ведет проверку причин произошедшего... Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ», — заявили в компании.

Отмечается, что обрушение произошло в 4:15 по местному времени «при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи».

Норильская прокуратура уже организовала проверку из-за трагедии. Правоохранители будут выяснять, была ли соблюдена техника промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

На личный контроль взяли эту ситуацию глава Красноярского края Александр Усс и замгенпрокурора России Дмитрий Демешин.

«Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял на личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в городе Норильске Красноярского края», — сообщили в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

Также сообщалось, что на месте происшествия побывал прокурор Норильска Владимир Большунов. Он и организовал проведение проверки соблюдения правил промышленной безопасности.