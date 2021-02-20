Полиции разрешат забирать пьяных в вытрезвители из квартир

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил проект приказа, в котором объясняется, в каких случаях сотрудники полиции будут доставлять выпивших людей в вытрезвители.

В учреждения будут помещаться те, кто достиг такого состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, что утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Правоохранители смогут забирать таких людей с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, платформ, скверов, парков, поездов дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортов, морских и речных портов, автовокзалов и автостанций, привокзальных площадей и других общественных мест.

Тех, кто находится в своих квартирах и домах, будут забирать в вытрезвители, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

При необходимости полицейские смогут в срочном порядке вызывать на место бригаду скорой помощи.

Доставлять пьяных людей в вытрезвители должен только наряд полиции в составе не менее двух человек на служебной машине с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Три недели назад Минздрав РФ уточнял, что в вытрезвители будут помещать только тех, кто находится в беспомощном состоянии, речи о принудительном определении кого-либо в учреждение не идет.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — детализировали в министерстве.

Закон о восстановлении в России системы вытрезвителей президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Решения о создании вытрезвителей будут приниматься на региональном уровне в индивидуальном порядке с учетом потребностей каждого из субъектов, указали в Минздраве.

«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», — резюмировал в ведомстве.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отдельно подчеркивал, что помещение человека в вытрезвитель не является нарушением его прав.

«Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может», — сказал правозащитник.

Руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик указывал на важную роль вытрезвителей именно для здравоохранения.

По его словам, сейчас люди в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляются в больницы, а возвращение системы вытрезвителей даст возможность разгрузить медицинских работников

Менчик отмечал, что потенциальные клиенты вытрезвителей не нуждаются в медицинской помощи, но создают большую нагрузку на скорую помощь и медучреждения. Эксперт рассказал, что в некоторых регионах страны вытрезвители уже есть, и эта система себя оправдала.

«Безусловно, такие учреждения должны иметь соглашение с медучреждениями на случай, если состояние этого «страдальца» ухудшится и потребуется госпитализация», — пояснял нарколог.

Первые медицинские вытрезвители в нашей стране с амбулаториями появились в 1902-1903 годах в Киеве, Саратове и Ярославле.

К началу Первой мировой войны «убежища для алкоголиков» и подобные медицинские учреждения для вытрезвления существовали во многих губернских городах Российской империи. Помимо медицинских вытрезвителей, при полицейских участках повсеместно существовали общие камеры для вытрезвления.

Затем практика принудительного вытрезвления была реанимирована в СССР в 30-е годы. Первый советский вытрезвитель (с характерным сочетанием медицинских и полицейских функций) открылся в ноябре 1931 года в Ленинграде. Приказом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии медицинские вытрезвители были выведены из ведения Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД, с тех пор они были встроены в структуру органов внутренних дел.

В России с середины 90-х годов наблюдался процесс сокращения числа вытрезвителей, к октябрю 2011 года были закрыты все вытрезвители на территории страны. На Украине решение о нецелесообразности вытрезвителей было принято еще раньше и оформлено постановлением правительства в 1999 году. После 2011 года вытрезвители на постсоветском пространстве сохранились в Белоруссии, Казахстане и Приднестровье.