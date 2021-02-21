Двойное убийство: мать задушила своих детей

Столичная прокуратура начала проверку после того, как правоохранители обнаружили на северо-востоке Москвы тела 11-летней девочки и трехлетнего мальчика.

«По предварительной информации, 20 февраля в квартире жилого дома на Ясном проезде обнаружены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что детей убила их мать.

«На северо-востоке столицы женщина задушила двух своих детей, одному из которых три года, второму 11 лет. После чего она попыталась совершить суицид»,

— рассказал собеседник агентства, уточнив, что женщина была в неадекватном состоянии.

РИА «Новости», в свою очередь, сообщает, что женщина 1984 года рождения была обнаружена с резанными ранами шеи. Источник агентства подтвердил информацию о том, что она убила детей и пыталась покончить с собой. 36-летняя женщина доставлена в медучреждение, отметили в столичной прокуратуре.

Как передает «Провинция.ру», после того, как женщина убила детей и нанесла себе раны, ее муж пришел с работы. Он решил, что все спят, и не стал их будить. О произошедшем он узнал, когда приехали врачи «скорой», которых, по предварительным данным, женщина вызвала сама.

Источник ФАН, знакомый с ситуацией, рассказал, что москвичка не состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным агентства, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»). «Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. Они допрашивают отца детей и соседей семьи», — сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что «на месте находятся прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов». Кроме того, результаты проверки и ход расследования дела «поставлены на личный контроль прокурора Москвы Дениса Попова». Следить за ходом расследования также будет руководитель ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних», — говорится на сайте прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что принятие мер прокурорского реагирования будет зависеть от результатов проверки.