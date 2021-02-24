Грузия откроется для россиян 1 марта

Правительство Грузии с 1 марта увеличит количество стран, граждане которых могут прибывать в республику при отрицательном тесте на коронавирус.

К таким государствам отнесена и Россия, сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия», — сказал он, уточнив, что сухопутные границы страны при этом, как и прежде, остаются закрытыми для туристов.

Помимо этого, в Грузии также снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. С 25 февраля в стране возобновится работа междугороднего транспорта, будут открыты гостиницы на горнолыжных курортах. В первый день весны в Грузии заработают детские сады и вузы, а 15 марта — спортивные, тренажерные и танцевальные залы.

Кроме того, с 1 марта в Батуми, а с 8 марта по всей Грузии ресторанам будет разрешено работать в закрытых помещениях во все дни, за исключением выходных. Как подчеркнул Гарибашвили, всем заведениям необходимо строго соблюдать установленные рекомендации. Вместе с тем в силе останется комендантский час, который действует с девяти вечера до пяти утра.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прошлого года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами.

Исключения распространялись только на вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы. Ограничение, в частности, не относится к работающим в России дипломатам, членам официальных делегаций, экипажам самолетов, морских и речных судов, а также поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Под действие мер также не попадали те, кто постоянно проживает в России или направляется на похороны близких родственников.

С 1 августа российские власти возобновили авиасообщение с Турцией и Танзанией. В тот же день Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, а с 15 августа самолетам разрешено летать в Швейцарию. Россиянам также открыли въезд в Киргизию и Черногорию. 1 августа возобновилось авиасообщение с Великобританией, но в декабре Россия временно приостановила его из-за выявленного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.

В начале февраля текущего года Россия приняла решение о возобновлении с 8 февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией. Как указывали в пресс-службе российского кабинета министров, пассажирские перевозки восстановлены на взаимной основе по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Такое решение приняли по представлению оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Помимо того, с 8 февраля количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва-Минск увеличилось с трех до пяти в неделю. К тому же на взаимной основе было возобновлено воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта, подчеркнули в кабмине.

С 15 февраля Россия на взаимной основе возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, отмечали в пресс-службе российского правительства.

Соответствующие документы были подписаны главой кабмина Михаилом Мишустиным. Из Москвы в Баку разрешили совершать по два рейса в неделю, а в Ереван — четыре.

Помимо обозначенных стран, также возобновлено авиасообщение с Египтом, ОАЭ, Казахстаном, Сербией, Южной Кореей, Японией, Эфиопией, Финляндией, Вьетнамом, Индией, Катаром, Грецией, Сингапуром, Кубой, Сейшелами и Мальдивами.