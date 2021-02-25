Дзержинский или Невский: как россияне выбирают памятник на Лубянке

25 февраля в Москве стартовало голосование, в рамках которого россияне выбирают монумент для Лубянской площади. К моменту выхода заметки в нем приняли участие уже более 100 тыс. человек.

В финальной версии голосования москвичам предлагают два варианта: Феликс Дзержинский, памятник которому ранее уже возвышался на площади, и Александр Невский. Последний, по промежуточным данным, опережает своего соперника: за Невского на 16:00 по московскому времени высказались 51% опрошенных, в то время как за Дзержинского – 49%. Финальные результаты будут известны 5 марта.

Как ранее сообщали в мэрии, выбор памятника будет основываться на итогах голосования не только на платформе «Активный гражданин», но и в различных СМИ. При этом шорт-лист у всех сформировался разный. Например, «Газета.Ru» предлагала читателям следующие кандидатуры для памятника: Феликс Дзержинский, князь Иван III, князь Александр Невский и Юрий Андропов. Также была опция «оставить все как есть» или установить на площади фонтан. Как оказалось, самым популярным среди читателей «Газеты.Ru» стал именно последний вариант.

По промежуточным итогам, за установку фонтана на Лубянской площади высказались 47% из 1391 опрошенных. Еще 30% поддержали возвращение памятника Феликсу Дзержинскому, 13% высказались против изменений на площади. Иван III, князь Александр Невский и Юрий Андропов собрали 4%, 5% и 1% от числа проголосовавших соответственно.

Стоит отметить, что фонтан, как и памятник Дзержинскому, на площади уже был: с начала XIX века по 1935 год москвичи могли наблюдать работу скульптора Ивана Витали. Позже фонтан был перенесен в столичный Нескучный сад.

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Telegram-канал «Коммерсант FM» предложил своим читателям выбрать между примерно такими же вариантами, не задействовав только Андропова. Однако там большинство – 47% из 462 опрошенных — склонилось к варианту «Оставьте в покое Лубянку, там и так красиво». 34% читателей хотят видеть на площади фонтан, 13% Дзержинского, и лишь 6% — Невского.

«Коммерсант» также сумел привлечь к голосованию около трех тысяч своих читателей, 67% из которых высказались непосредственно против возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на площадь.

Как ранее заявлял организатор демонтажа памятника Дзержинскому Сергей Станкевич, решение о сносе статуи было принято абсолютно законно и теперь может послужить сигналом для возобновления террора в стране.

«Никаких сомнений и ложных интерпретаций здесь быть не может. Что касается возвращения, лично я — против. Я считаю, что это будет возвращением атмосферы гражданской войны и таким психологическим сигналом возобновления революционного террора. Это плохой сигнал для нынешней России. Для государства российского это вред. Вот с этим играть в России не надо», — говорил он Telegram-каналу «Подъем».

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Опросить своих читателей в социальных сетях решило и радио «Эхо Москвы». Там у Александра Невского оказалось намного больше сторонников – целых 82% из 9 648 опрошенных. Остальные 18% поддержали памятник Феликсу Дзержинскому.

Читатели «Москвы 24» также больше склоняются к Александру Невскому – в опросе, опубликованном на сайте СМИ, за него проголосовали 53% участников. Дзержинский, при этом, уступил ему совсем немного – его поддерживают 47%. Всего голосовали 1220 человек.

Одним из первых внести монумент Александра Невского в шорт-лист памятников для Лубянки предложил главный архитектор, заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов. По его мнению, архитектурной доминантой Лубянской площади мог бы стать памятник исторической личности, способствующей объединению общества, например, Александру Невскому или Дмитрию Донскому.

В свою очередь, вернуть Дзержинского на Лубянку хотят большинство читателей «Парламентской газеты»: «за» высказались 40% из 3189 проголосовавших. Еще 30% считают наиболее уместным бронзовый фонтан, 20% — фигуру Александра Невского. Остальные варианты вызвали меньший отклик: идею поставить памятник реформатору Петру Столыпину поддержало около 5% процентов, царю Ивану III — чуть более 3%. За кандидатуру Генсека ЦК КПСС и бывшего руководителя КГБ Юрия Андропова высказались всего около 2% респондентов.

Последний вариант шорт-листа, опубликованный на платформе «Активный гражданин», ранее пояснял член Общественной палаты, зампред Комиссии по развитию гражданского общества Вадим Ковалев. По его словам, Дзержинский и Невский были признаны оптимальными вариантами, так как в противном случае голосование бы сильно затянулось:

«Дзержинский — это исторически было, а что касается Невского — это предложение было высказано на круглом столе 16-го числа, который мы проводили. Почему только два варианта, мы это тоже обсуждали. Дело в том, что надо было шорт-лист, собственно, сделать шорт-листом, потому что звучало много предложений. <…> иначе можно было бы до бесконечности набирать варианты, и мы бы никогда не получили позицию москвичей по этому вопросу».

За последнее время в сети успели обсудить свои варианты украшения Лубянки. Так, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин предложил подписчикам в Instagram поучаствовать в выборе нового места для скульптуры «Аленка», ранее стоявшей в селе Нововоронеж и пугавшей местных жителей своим своеобразным внешним видом. Среди прочих популярным оказалось предложение поставить «Аленку» на Лубянку как символ уходящего 2020 года.

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Старт новому витку дискуссий о памятнике на Лубянской площади, которая длится уже более 30 лет, дала группа общественных деятелей. Она обратилась к властям Москвы с призывом вернуть на историческое место монумент Дзержинскому. В частности, соответствующее обращение к мэрии подписали писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и ряд других.

«Газета.Ru» ранее спрашивала мнения тех, кто проявил наибольшую активность в дискуссии о выборе памятника для Лубянской площади. Писатель Александр Проханов тогда подчеркнул, что замена памятника Дзержинскому любым другим — «чепуха»: в России масса мест, где можно разместить какие-либо памятники, а связка Лубянская площадь — Дзержинский не случайна.

«Они являют собой завершенный архитектурный и исторический ансамбль. Во всех кабинетах сегодняшней Лубянки висит портрет Дзержинского, почти ни в одном из них нет Ивана III и нет ни одной каморки, где был бы портрет Андропова. Памятник Дзержинскому — символ советской и российской госбезопасности, поэтому там ему и место», — заявил писатель.

Дмитрий Пучков также не согласен с идеей установки других монументов, вместо памятника Дзержинскому.

«Там стоял Феликс Эдмундович Дзержинский — организатор, создатель нашего ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, МВД и всего остального. Это для него сделано, он на Лубянке стоял напротив здания КГБ. Это специально делалось под него. А давайте кракозябру тут какую-то поставим — лишь жалкие попытки мести. Эдмундыча надо вернуть на место, пусть стоит в назидание всем. И тем, кто его валил, и тем, кто ставил», — резюмировал публицист.