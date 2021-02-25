«Нужен прямой контакт»: можно ли заразиться COVID-19 через еду

Подтвержденных случаев передачи COVID-19 через пищу или пищевую тару нет, отмечали в ВОЗ. Такой же позиции придерживаются в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«По результатам исследования Роспотребнадзора о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно», — сообщил ведущий эксперт организации Михаил Лебедев.

Безопасность продуктов и неспособность домашнего скота быть переносчиками коронавируса доказывает и проведенное осенью 2020 года исследование немецких ученых и федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. Оно показало, что свиньи и куры не восприимчивы к SARS-CoV-2.

На протяжении исследования никаких клинических признаков, включая повышение температуры тела, не наблюдалось ни у одной из 12 свиней или 20 цыплят. Все собранные образцы были отрицательными на геном SARS-CoV-2 — реактивные антитела также не обнаружены.

«Мы обнаружили, что ни у свиней, ни у цыплят не было никаких признаков инфекции, и ни одно из контактных животных не заразилось. Это открытие имеет особое значение для анализа риска у этих сельскохозяйственных животных, которые содержатся в большом количестве и находятся в контакте с людьми», — написали авторы исследования в научном журнале Lancet.

О невозможности прямого заражения коронавирусом через пищу и воду говорит замруководителя Научно-исследовательского испытательного центра ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. Горбатова» РАН Юлия Юшина.

«COVID-19 является респираторным заболеванием, и основной путь передачи — через контакт с человеком. Коронавирусы не могут размножаться в пище — для размножения им нужен животный хозяин или человеческий организм», — пояснила она.

Эксперт отметила, что есть теоретическая возможность заразиться через упаковку продукта питания, но нет подтвержденных исследований того, что коронавирус передается через поверхности.

«Пищевые продукты могут быть источником вируса, только в том случае, если произошло заражение от человека.

Чтобы устранить опасения, что вирус, присутствующий на упаковке, может попасть в дыхательную систему (например, при прикосновении к лицу), люди, контактирующие с упаковкой, включая потребителей, должны придерживаться рекомендаций органов общественного здравоохранения относительно надлежащей гигиены, включая регулярное и эффективное мытье рук», — сообщила Юшина.



На отсутствие доказательств того, что вирус может передаваться через поверхности, обращали внимание в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Вместе с тем там отмечали важность частой дезинфекции поверхностей и предметов, к которым прикасаются несколько человек.

Вместе с тем Юшина заметила, что некоторые исследования говорят о способности вируса выживать на поверхностях, в том числе и на пластике.

«Недавние исследования оценили выживаемость вируса COVID-19 на разных поверхностях и показали, что вирус может оставаться жизнеспособным до 72 часов на пластике и нержавеющей стали, до четырех часов — на меди и до 24 часов на картоне. Однако исследования проводились в лабораторных условиях (при контроле относительной влажности и температуры) и должны интерпретироваться с осторожностью в реальной среде», — заключила она.

Профессор микробиологии Рутгерского университета в США Эмануэль Голдман также указывает, что при лабораторных исследованиях использовались образцы, содержавшие порядка 10 млн вирусов, тогда как, например, в капле жидкости, выделяемой при чихании и случайно попадающей на поверхность, их всего около 100.

«Шансы передачи коронавируса через неодушевленные поверхности очень малы», — написал Голдман в журнале Lancet.

Основные риски заражения COVID-19 в общественных местах связаны с нарушением мер профилактики — отсутствием на посетителях масок и несоблюдением социальной дистанции, напомнил ведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.