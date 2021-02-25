«Решающий удар»: Путин участвовал в уничтожении банды Бютукаева

Российский президент Владимир Путин лично контролировал ход операции против террористической банды Бютукаева в Чечне. Об этом сообщил глава республики Чечня Рамзан Кадыров.

По его словам, Путин «высоко оценил итоги декабрьской спецоперации, во время которой была уничтожена последняя в Чеченской Республике организованная бандгруппа, возглавляемая Асланом Бютукаевым».

«Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — добавил Кадыров в своем посте на странице во «ВКонтакте».

Глава республики заявил, что поддержка и внимание со стороны главы государства стали решающим фактором в успешности этой операции и обеспечении безопасности в регионе.

«Мы искренне признательны национальному лидеру, под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм», — отметил Кадыров.

В конце января стало известно об уничтожении шести членов банды Бютукаев. В частности, был ликвидирован и он сам, сообщил тогда Кадыров. Бютукаев, по версии следствия, причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено. Бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чечне имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт», — написал 20 января чеченский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, он лично участвовал в разработке плана, который реализовал полк полиции. Политик поделился, что члены группировки смогли дважды уйти от преследования со стороны правоохранителей.

«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев. Верховный главнокомандующий с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава», — говорится в сообщении Кадырова.

В тот же день — 20 января — российский лидер позвонил Кадырову и поздравил его и других участников спецоперации с уничтожением группировки. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «участвовал [в спецоперации] лично Рамзан Кадыров».

Как рассказал позднее командир полка полиции специального назначения им. А-Х Кадырова Замид Чалаев, правоохранители «поставили фотоловушки и определили участок», где скрывались злоумышленники. «Рамзан Ахматович [Кадыров] поручил оцепить территорию и отобрать бойцов, чтобы вместе провести спецоперацию. На поиски укрытия ушло десять минут», — сообщил Чалаев. По его словам, банда пряталась с осени прошлого года в подземном укрытии.

В начале февраля чеченские власти сообщили о том, что были задержаны двое жителей республики. Эти люди, по версии правоохранителей, подозреваются в пособничестве участнику бандгруппы ликвидированного боевика Аслана Бютукаева.

«Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца, и в результате информация подтвердилась. Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева», — сообщил помощник главы региона, министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.