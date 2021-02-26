«Пьют намного больше, чем стоило бы»: туристы из России довели танзанийцев

Российские туристы сообщили «Газете.Ru» о неподобающем поведении соотечественников на одном из самых популярных во время пандемии курортов — Танзании. По их словам, в большей степени это выражается в грубом отношении к местным жителям — в том числе обслуживающему персоналу. «Некоторые туристы значительно перегибают палку. Сама становилась неоднократно свидетелем, как они некультурно обходятся с сотрудниками отелей. Ругаются, кидают фразочки из разряда: «Эй ты, давай быстрее», — рассказала «Газете.Ru» Анастасия из Москвы, которая сейчас отдыхает в Занзибаре (танзанский архипелаг).

Кроме того, некорректно россияне обращаются и с масаями, сообщила москвичка. «Часто начинают снимать местных жителей без спроса, даже когда они не хотят. Когда мы были в Стоун-тауне — старейшей части Занзибара, даже в нашей компании нашлись люди, которые так делали. Было видно, что местным это очень не нравилось», — заметила Анастасия.

С ней соглашается туристка Ольга из Новокузнецка: «Один раз я сама увидела, как местные на машине ехали, и попробовала снять их на видео, но они очень сильно заругались, я тут же убрала телефон и больше этого не делала».

Позже собеседнице «Газеты.Ru» рассказали, что некоторые танзанийцы верят, будто во время фото или видеосъемки человек «растрачивает душу».

Екатерина из Москвы отметила, что неоднократно видела россиянок, которые ходили в белье. «Поведение наших оставляет желать лучшего. Хотелось бы еще отметить большое количество мусора, который туристы за собой не убирают», — сказала она.

По словам отдыхающего из Екатеринбурга Александра, особенно ситуация ухудшилась, когда вылеты в Танзанию открыли не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других городов. «Из регионов люди попроще прилетают, ведут себя чуть более свободно. Через весь ресторан друг другу что-то кричат, пьют намного больше, чем стоило бы. Многих можно встретить в нетрезвом виде. И, возможно, не только из-за алкоголя», — отметил турист в разговоре с «Газетой.Ru».

Действительно, все опрошенные россияне рассказали, что запрещенные вещества в Танзании очень распространены. И приобрести их предлагают сами местные, уточнила Екатерина.

«Вообще многое, на самом деле, зависит именно от них. Нельзя сказать, что только туристы во всем виноваты. Купить наркотики местные реально предлагают на каждом шагу. Мужчин в открытую завлекают эскортницами и проститутками», — сообщила она.

Вместе с тем зачастую танзанийцы могут быть слишком назойливыми. «Некоторые из них очень активно пристают, хватают, чтобы зашли к ним в магазин. Не было еще ни одного раза, чтобы мы просто шли по пляжу и к нам никто не подошел. В итоге некоторые россияне не выдерживают и начинают проявлять агрессию и жестокость», — пояснила Ольга из Новокузнецка.

По ее мнению, главная проблема заключается в том, что туристам не хватает информации. «В Танзании туризм на слабом уровне — страна очень бедная. На другие курорты приезжаешь, и тебе гид рассказывает правила страны, что-то точно откладывается в памяти. Здесь такого нет, поэтому некоторые и нарушают правила», — предположила собеседница издания.

Так или иначе, местные жители устали от произвола российских туристов. Министерство туризма Танзании даже разослало письмо российским туроператорам, в котором говорится, что отдыхающие, ведущие себя неподобающим образом, могут быть оштрафованы на сумму от $1 до 10 тыс. США, а в случае серьезных нарушений — отправлены в тюрьму на срок до полугода.

В частности, гостей попросили не ходить в купальниках или с голым торсом, а также всегда прикрывать плечи, пупок и колени. Кроме того, местных жителей запретили фотографировать без их разрешения. Также подчеркивается, что в стране не допускается употребление любых наркотиков. «Танзания — не страна хиппи, как некоторые государства в Азии», — отмечается в письме.

«Дело в том, что в Танзании проживает достаточное количество мусульман, у которых вид полуобнаженных нетрезвых туристов вызывает шок»,

— пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора «Интурист».

Там добавили, что в ближайшее время информация о возможных штрафах за нарушение норм внешнего вида и неподобающего поведения в публичных местах вне стен отеля и пляжа появится на сайте компании. Турагентов попросят донести эти сведения до путешественников.

«Сейчас в Танзанию поехал тот российский контингент, который при иных обстоятельствах в это время года отдыхал бы в Египте по системе «все включено». А население Занзибара к этому контингенту туристов как раз не привыкло, в том и проблема», — заметила между тем владелица столичной турфирмы Наталья в разговоре с «Московским комсомольцем».

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в свою очередь подчеркнули, что никаких глобальных изменений в отношении к туристам в Танзании не произошло.

«Все упомянутые штрафы существовали и раньше, но не применялись, оставаясь лишь на бумаге, поскольку туристы (в основной своей массе — из Европы) не нарушали правил. Так будет и дальше, если россияне будут придерживаться порядочного поведения. С другой стороны, если нарушения продолжатся и будут иметь массовый характер, то полиция может по-настоящему начать штрафовать нарушителей на приличные суммы», — отметили в АТОР.

Напомним, что российские туристы массово поехали в Танзанию летом 2020 года — тогда страна вошла в небольшое число доступных для отдыха направлений во время пандемии. Туроператоры поставили туда чартеры, из-за чего стоимость путешествий стала ниже. Кроме того, для въезда не нужен тест на COVID-19, а виза делается на месте за $50.

По данным статистики Погранслужбы ФСБ РФ, в 2020 году курорт посетили почти 50 тыс. россиян (из них 43,3 тыс. отдохнули там в четвертом квартале). Для сравнения, в 2019 году Танзания приняла лишь 6,4 тыс. гостей из России.