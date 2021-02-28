«Мы еще в первой волне»: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, что иммунитет имеют только 6% россиян. Это в 10 раз меньше необходимого уровня.

«В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20-30 тех, кто перенес [заболевание] бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн — лишь 5,7-6%», — оценил положение дел с коронавирусом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В интервью «Российской газете» он отметил, что для того, чтобы замедлить темпы роста заболеваемости, нужно, чтобы иммунитет каким бы то ни было образом сформировался у 60-70% жителей страны.

Такие же цифры называла в конце января прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тогда она подчеркнула, что вакцинацию необходимо проводить быстро и эффективно, «чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах, не сформировалось».

Горелов обратил внимание, что нет разницы, каким образом будет сформирован иммунитет, так как суть одна — замедление эпидпроцесса благодаря популяционному иммунитету. «Произойдет ли это естественным путем (когда большинство переболеет) или поствакцинальным. Хотя, конечно, инфекция такова, что лучше ею не болеть, а потому я, например, однозначно сторонник вакцинации», — сказал он, отметив, что в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По словам специалиста, «в целом в мире далеко не радостная ситуация» с коронавирусом и популяционным иммунитетом к нему. «Переболевших 110 млн, от всего населения планеты процент мизерный. Так что ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится», — считает он.

Ученый полагает, что пока нет никакой третьей и даже второй волны. «Мы все еще из первой волны никак не выберемся. Потому что волна — это переход уровня заболеваемости через ноль, а потом новая вспышка — в том числе, как вариант, из-за мутировавшего вируса. У нас пока наблюдался осенний подъем все того же коронавируса, сейчас спад, но до нулевой отметки еще далеко», — сказал член-корреспондент РАН.

Горелов также подчеркнул, что известные штаммы коронавируса произошли через изменение генома вируса. Но они представляют собой не сильно видоизмененные варианты «привычного» типа инфекции.

Гораздо хуже, предположил специалист, будет, если геном вируса изменится хотя бы на 1%.

Двумя днями ранее в Кремле отметили, что со временем темпы вакцинации увеличатся, а пока неизвестно, насколько спрос на препарат превышает предложения.

«Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нету какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться и как раз, по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармонично идет и никакого дефицита не возникает», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, темпы вакцинации «соответствуют периоду», и ожидается, что они будут увеличены. В начале февраля Песков подчеркивал, что нельзя в одночасье развернуть массовую вакцинацию. Россия, по его словам, только в начале пути, потому что массовая вакцинация началась только 18 января по поручению Владимира Путина.