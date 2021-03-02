Посмертный суд: чем закончится дело «русского Илона Маска»

В Санкт-Петербурге начался посмертный судебный процесс над инженером и ученым Валерием Пшеничным, которого два года назад, по предположениям медэкспертов, изнасиловали и задушили в СИЗО. Об этом «Газете.Ru» сообщил сын погибшего предпринимателя Денис Пшеничный — он также является одним из фигурантов данного дела.

В 2018 году в отношении Валерия Пшеничного, которого называли «русским Илоном Маском» (изначально такое прозвище ученому дали друзья, а позже его подхватили и СМИ), его сына Дениса и инженера Глеба Емельченкова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, с мая 2012 по январь 2018 года они похитили не менее 368 млн рублей при выполнении контракта Минобороны России – разработки трехмерной модели подводной лодки.

Денис уверяет: дело было полностью сфабриковано. «Это полный бред. Следователи заявляют, что ущерб был нанесен в 368 млн руб. за вычетом налогов, но это и есть вся выделенная сумма, за которую компания выполняла заказ. Получается, мы все деньги, которые нам дали на разработку, должны вернуть государству – якобы мы составили модель, которая никому не нужна», — пояснил мужчина «Газете.Ru».

При этом он подчеркнул, что Министерство обороны, с которым сотрудничала их компания, не имеет никаких претензий. «В Минобороны не просто все приняли и подписали, но и начали использовать. Еще летом 2020 года отчитались, что наша разработка у них функционирует, никаких проблем нет. Вся выполненная работа соответствует техническому заданию. И только следователи решили, что государству все это не нужно», — сказал Пшеничный.

Отметим, что в Федеральной антимонопольной службе в свою очередь заявляли, что компания погибшего предпринимателя даже сэкономила государству около 500 млн рублей.

Между тем, по словам Дениса, дело на его отца завели потому, что он отказался давать следователям взятку. «Ведь изначально отец сам написал заявление на коллегу Андрея Петрова, еще до заключения контракта с Минобороны», — уточнил собеседник издания.

В 2016 году инженер заподозрил своего партнера в многомиллионных хищениях денег со счетов их фирмы и добился возбуждения уголовного дела. А позже Петров, находясь под стражей, дал показания против Пшеничного и Глеба Емельченкова, обвинив их в умышленном завышении стоимости заказа Минобороны.

«Следователи предлагали отцу дать взятку, но он отказался. В итоге дело Петрова остановили с мотивом, будто Петров находится в тяжелом состоянии. А уголовное дело завели в отношении отца и Глеба, а позже и на меня», — заключил Пшеничный.

В то же время в Следственном комитете РФ изначально утверждали, что Валерий Пшеничный вместе с сотрудниками похитили из выделенных на проект 400 млн руб. 100 млн руб., позже в рамках расследования эта сумма увеличилась до 368 млн.

В итоге Валерий Пшеничный был задержан в январе 2018 года, а уже в апреле стало известно о его смерти в СИЗО-4 Санкт-Петербурга. Следствие утверждало, что он совершил самоубийство, но экспертиза обнаружила на его теле не только следы удушья, но и более 40 ссадин и колото-резаных ран, метки от ударов током и признаки сексуального насилия со следами семенной жидкости неизвестного мужчины. По факту произошедшего во ФСИН начали проверку, однако никаких ее результатов не предоставили.

Тогда Пшеничному-младшему предлагали закрыть дело из-за смерти отца, но тот отказался, так как хотел доказать несправедливость обвинений. Сам сын «русского Илона Маска» получил политическое убежище во Франции и в настоящий момент объявлен в России в международный розыск.

Денис сообщил «Газете.Ru», что верит в справедливость и честных судей, поэтому надеется, что дело в итоге закроют. «Ведь состав преступления полностью отсутствует – оснований нет», — заявил Денис.

Тем не менее адвокат и глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев считает, что всех фигурантов признают виновными.

«Исходя из имеющихся в открытых источниках данных, а также учитывая, что одного из фигурантов уже нет в живых, а второй скрывается на территории Франции, несмотря на противоречивые обстоятельства совершения преступления, всех могут заочно приговорить к лишению свободы до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», ,

— сказал юрист «Газете.Ru».

При этом, по его мнению, причиной такого наказания будет желание гособвинения не столько посадить инженеров за решетку, сколько просто не допустить возвращение Дениса Пшеничного в Россию, так как в этом случае он может продолжить борьбу за реабилитацию отца.