«Скопинский маньяк», ростовский «электрик» и другие преступники на свободе

Спустя 17 лет заключения вышел на свободу «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, после освобождения мужчина сел на поезд и направился к себе на родину в город Скопино Рязанской области.

Над Моховым будет установлен надзор на протяжении шести лет. Он не сможет выезжать за пределы района без разрешения правоохранителей, выходить из дома с 22 вечера до 6 утра, ходить на любые массовые мероприятия. Кроме того, он должен будет дважды в месяц являться в полицию для регистрации.

В сентябре 2000 года вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной, Мохов предложил 14 -летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома. Жертв напоили алкоголем со снотворным и отвезли в построенный маньяком бункер.

В заточении девушки провели 3 года и 7 месяцев. Все это время Мохов насиловал их, а когда жертвы сопротивлялись, морил их голодом, держал в темноте, бил резиновым шлангом, распылял в комнате слезоточивый газ. Когда девушки его слушались, он обращался с ними «хорошо» — купил им телевизор, магнитофон, краски, приносил книги. Однажды Мохов выдал им пачку старых журналов, на которых были написаны данные их получателя — это позволило узницам выяснить, как зовут мужчину и где они находятся.

Самохина родила от Мохова двоих сыновей 6 ноября 2001 года и 6 июня 2003 года — младенцев Мохов подкинул в подъезды жилых домов. В обоих случаях роды принимала Мартынова. «Он открыл люк бункера и туда кинул эту книгу, крикнув Лене: «Сама родишь», — рассказывала позже младшая из узниц.

Вырваться на свободу им помог случай. Мохов сдавал комнату студентке медицинского колледжа. Вознамерившись изнасиловать и ее, он выбрал Екатерину Мартынову своей сообщницей — представил ее квартирантке как племянницу и попытался напоить вином со снотворным. Но девушке удалось удержать потенциальную жертву от питья и подбросить ей записку с просьбой о помощи.

«Виктор мне не дядя. Он нас держит в подвале с сентября 2000 года. Он нас и тебя может убить. Отнеси записку в милицию», — написала узница.

Обнаружив послание, квартирантка Мохова немедленно обратилась в милицию. С большим трудом следователям удалось надавить на преступника, и он указал место, где находятся девушки. Вход в подземелье был так хорошо замаскирован, что оперативники сами не сумели его найти. Девушек выпустили на свободу 4 мая 2004 года.

После пережитого Екатерина Мартынова трижды была замужем, у нее двое детей. Общая знакомая рассказала ей, что Елена Самохина живет в Австралии.

Сам Мохов рассказал сайту kp.ru, что считает себя «добрым, порядочным дедушкой», и утверждает, что с девушками у него были хорошие, вежливые отношения. «Разве я мог убить таких лапочек? Лена часто спрашивала, когда отпущу. Я отвечал: «Не тереби мне душу, рано или поздно сами сбежите». Накаркал», — высказался Мохов.

«Сантехник с топором»

В России это не первый случай, когда маньяки законно выходили на свободу.

В ноябре 2017 года закончился срок лишения свободы серийного убийцы, который промышлял в Ижевске в с 1995 по 1997 года — за это время он напал на десятерых женщин, пяти из которым удалось выжить и описать преступника. Первое убийство Юрий Артамонов совершил в 20-летнем возрасте. Назвавшись сантехником, он проник в квартиру пожилой женщины, которая давала в газете объявление о покупке автомобиля и зарубил ее топором. После этого обыскал квартиру и вынес 12 млн рублей и найденные ценности.

Другие убийства он совершал по той же схеме — притворяясь сантехником, которому нужно проверить состояние отопительных систем и выбирая в качестве жертв женщин, которые находились дома одни, в основном, пожилых.

Арестован «сантехник» был в начале марта 1997 года. Убийца получил пожизненное заключение, но написал прошение о помиловании — и его удовлетворили, заменив наказание на 25-летний срок заключения. Позже из-за изменений в законодательстве преступник получил 22 года 10 месяцев лишения свободы.

Вырезал букву Т и отрезал груди

В феврале 2012 года на свободу вышел «Поворинский маньяк» Владимир Ретунский, отсидевший 15 лет за убийство восьми женщин. Все преступления происходили в городе Поворино Воронежской области.

Первой убитой, согласно материалам дела, стала 23-летняя Екатерина, официантка поворинского кафе. Ушла 14 июня 1990 года после вечерней смены домой, и больше ее никто не видел — Ретунский изнасиловал и убил ее.

В декабре 1990 года без вести пропала 17-летняя Таня, помощник продавца в магазине. Обезображенный труп девушки с вырезанной буквой Т на животе нашли в Хопре в апреле 1991 года. Следующей оказалась 16-летняя учащаяся местного ПТУ. Девушка пропала в июле 1991 года, ее тело с отрезанными молочными железами и тем же знаком в форме буквы Т нашли в реке Свинцовка.

В мае 1995 года в Поворино пропали две 15-летние школьницы. Обезображенные трупы нашли в лесном массиве через три дня.

Обеих маньяк сильно избил, потом зарезал. Одной отрезал груди, другую изнасиловал. Пятой жертвой оказалась 23-летняя учительница физики, она пропала в мае 1996 года. Через два месяца Ретунский расправился с 21-летней студенткой. Последней жертвой стала 18-летняя девушка, ее труп нашли в лесополосе через шесть дней после исчезновения.

В 1996 году дела об исчезновении поворинских девушек объединили в одно производство — следователи начали искать серийного убийцу. Он убивал не ради сексуального удовлетворения, были уверены психиатры, которые изучали поведение и почерк маньяка. Целью Ретунского было не изнасилование, а само убийство и издевательства над женщиной.

В итоге Ретунского поймали на случайности. У последней жертвы во время нападения был с собой щенок ротвейлера. Правоохранители, опросив соседей, узнали, что такую же собаку видели у пасынка маньяка. В феврале 1997 года его арестовали, после чего он признался в преступлениях.

В 1997 году за восемь совершенных убийств суд приговорил Ретунского к расстрелу — из-за введенного в стране моратория смертную казнь ему заменили на 15 лет тюрьмы. Однако уже спустя месяц после выхода на свободу Ретунский украл у соседа 1,5 млн рублей и снова отправился в тюрьму — вновь освободился он в 2015 году.

Предпочитал школьников младших классов

В 2010 году на свободу вышел педофил Андрей Селезнев, нападавший в 90-х годах на детей в Ростове-на-Дону. Насильник не делал разницы между девочками и мальчиками, выбирая школьников младших классов.

Орудовал он обычно днем, когда родители жертв были на работе. Представившись электриком, пришедшим проверять счетчик, маньяк проникал в квартиры, запугивал детей и насиловал, после чего заставлял ребенка вместе с ним собирать по квартире деньги и ценные вещи.

Такие же преступления происходили и в соседних городах — всего жертвами педофила стало около 30 детей. Милиция искала маньяка повсюду и однажды даже задержала, однако «электрику», как прозвали насильника, удалось бежать прямо из райотдела. Только спустя год маньяка наконец поймали..

Андрей Селезнев после ареста признал свою вину — он объяснял, что ничего не мог поделать со своим влечением. Сперва он пытался смотреть порнографию, предпочитая жесткие фильмы с насилием, а затем решил реализовать увиденное в реальности. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Как сообщала газета «Версия» в 2015-м, он устроился работать в Ростове-на-Дону в качестве водителя такси.