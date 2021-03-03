Глава Минздрава допустил развитие третьей волны коронавируса

Несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и других ограничений может привести к третьей волне COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует», — подчеркнул он.

По словам Мурашко, в последние несколько недель число новых случаев коронавируса в России неуклонно снижается. Однако дальнейший ход пандемии в стране будет зависеть от вакцинации населения и соблюдения ограничений.

«Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором», — добавил министр.

Наконец, глава Минздрава призвал россиян проявить ответственность и заботу о своих близких – особенно старшего возраста. Он отметил, что при сохранении темпов прививочной кампании иммунитет у жителей России должен сформироваться к середине лета.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу.

Если вакцинация будет продолжаться в том же темпе, что и сегодня, то к концу лета иммунитет к COVID-19 будет у 60% жителей России. Определить конечную дату поможет эпидемиолого-математическая модель, добавила Голикова.

«Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», — подчеркнула она.

По ее словам, число новых случаев COVID-19 в России снижается, но по-прежнему «остается достаточно серьезным». На это повлияли холода — весна и зима представляют собой период повышенной активности вирусных инфекций.

«Важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа, и традиционный «горб» подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», — резюмировала вице-премьер.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет вернуться к «нормальной жизни» летом 2021 года. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что сроки зависят от формирования коллективного иммунитета — по мнению Пескова, к середине лета 60% населения России обзаведутся антителами к COVID-19.

В начале января 2021 года биоинженер Александр Кудрявцев отметил в разговоре с «Московским комсомольцем», что третья волна коронавируса будет самой слабой, а лучшим периодом для искоренения COVID-19 может стать лето.

«Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний», — сказал Кудрявцев.

Кроме того, он подчеркнул, что выработка иммунитета у 70% населения даст возможность победить пандемию, если иммунная защита будет выработана синхронно во всем мире.